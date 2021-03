Taycan Cross Turismo : le nouveau break électrique signé Porsche

Porsche a lancé récemment de nouveaux modèles de véhicules électriques. Le géant constructeur allemand a baptisé gamme 2021 d’automobile : « Taycan Cross Turismo ». Elle se distingue en 4 versions, toutes des breaks, avec des caractéristiques différentes. Une manière pour la Firme d’outre-Rhin de montrer sa volonté de préserver le climat en produisant des véhicules plus écologiques.

Le nouveau break électrique « Taycan Cross Turismo » de Porsche

Porsche a procédé à la présentation officielle de sa nouvelle gamme de véhicules électriques, il y a moins de deux semaines. Elle est constituée de 4 modèles que sont, par ordre de puissance, la : Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4 S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo et Taycan Turbo S Cross Turismo. En effet, les deux premières versions dotées d’une puissance variant de 280 kW à 360 kW pour une accélération de 0 à 100 km/h en 5.1 secondes et une autonomie entre 389 à 456 km. Quant aux deux dernières, elles offrent une puissance oscillant de 460 kW à 560 kW avec une accélération 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Leur autonomie est estimée entre 388 et 419 kilomètres. Pour les acquérir, il faudra tout de même débourser de faramineuses sommes (entre 96 000 à 191 000 euros).

Taycan Cross Turismo : la puissance préférée à l’endurance

Le constructeur allemand d’automobiles met sur le marché des nouveaux modèles de véhicules électriques. Mais la Firme d’outre-Rhin semble ne pas avoir réussi à concilier puissance et endurance dans ces nouvelles perles. En effet, les versions Taycan 4 et 4S, moins puissantes, sont plus endurantes que celles Taycan Turbo et Turbo S, plus puissantes et rapides. En outre, tous les modèles de la gamme sont équipés de la suspension pneumatique adaptative. Et Porsche envisage les rendre disponibles d’ici fin septembre 2021. Il y aurait tout de même un bémol. Les modèles seraient surcotés au vu des caractéristiques annoncés et ne bénéficieraient pas du bonus écologique. De quoi les rendre peut-être moins attractifs.

