Essai – Porsche Taycan, la première voiture électrique sportive !

En Août 2020, nous avons eu la chance de pouvoir essayer la Porsche Taycan, dans son modèle Turbo S, le temps d’une journée bien remplie ! 6 mois après, ce véhicule nous émerveille toujours et avec beaucoup de recul, nous allons vous expliquer pourquoi ! Avant de lire ce qui suit, nous vous conseillons de regarder notre vidéo immersive à base d’informations, de dérapages et de sourires.

La Porsche Taycan provient d’un projet, du nom de Mission E, dévoilé en 2015. Quelques années après, le modèle a bien changé et s’est affiné pour se décliner en 4 modèles, dont la Turbo et Turbo S. Ce véhicule Porsche est disponible à l’achat depuis 2019 et se décline depuis peu dans un nouveau modèle, encore moins cher (environ 85 000€). Par ailleurs, fort de sa réussite, Porsche continue à innover avec l’arrivée de la Porsche Taycan Cross Turismo, un modèle Break.

Un design revisité à l’électrique pour la Porsche Taycan

La Porsche Taycan n’est pas innovante en matière de design, puisqu’elle reprend des lignes de ses grandes soeurs. En effet, l’arrière du véhicule nous donne l’impression de regarder une Porsche 911, pendant que l’avant laisse paraître la forme mondialement connue des calandres de la marque allemande. Cependant, les lignes sont mises à jour pour correspondre à l’actualité et apporter un air futuriste à la voiture 100% électrique. La Taycan est proposée avec 4 portes.

Un confort optimal pour une voiture sportive

L’ère Porsche est méconnaissable dans cette Taycan Turbo S, avec un tableau de bord numérisé. Une fois en place, on se retrouve face à une véritable interface informatisée, du compteur à l’écran d’accueil au milieu du véhicule. Une fois bien installé, que tout soit configuré à la convenance du conducteur, on remarque que la vision de la route est basse. En même temps, il s’agit d’une sportive. Il fallait bien nous faire changer de mentalité derrière cet immense volant facile à prendre en main. Difficile pour nous de vous donner tous les détails présents dans la voiture tant elle est bien équipée. Le mieux est de se reporter à notre vidéo qui vous montre tout l’envers du décor.

Une chose nous a surpris et est, pour nous, un point négatif. Les aérateurs du véhicule sont modifiables uniquement dans les paramètres du tableau de bord. Pas très pratique lorsque l’on est sur l’autoroute ou s’il faut agir rapidement. Outre ce détail, le reste du véhicule est d’une finition exemplaire. On se sent dans une Porsche. En même temps…

Passagers, vous ne serez pas déçus à bord de ce missile. Le côté droit est ultra confortable, peu importe les options du véhicule. À l’arrière, beaucoup de place pour les jambes, une hauteur sous plafond acceptable pour la plupart des humains de taille moyenne. À savoir, la Porsche Taycan est un modèle 4 places, pour optimiser le confort de chacun et profiter de l’immense toit vitré.

Le coffre est de grande taille, pour le premier à l’arrière. De quoi y mettre 2 bonnes valises pour partir en week-end ! Pour celui de l’avant, beaucoup plus petit, il sera idéal pour y mettre le câble de chargement et un petit sac. Pas plus, pas moins, ce n’est pas une voiture familiale, mais bien une voiture pour les amoureux.

Une conduite de route digne à la marque allemande

Difficile d’avoir les mots sur cette partie, tant nous avons encore le souffle coupé… Facile à prouver et à vérifier, la vidéo en fait la preuve. La Taycan Turbo S est la voiture électrique faisant un 0 à 100 km/h le plus rapidement possible. Seulement 2,8 secondes… Autant vous dire que le Launch Control nous a fait prendre plus de 1G dans le faciès et qu’il vaut mieux s’accrocher au siège avant de se cogner. Le modèle testé délivre 761ch en départ arrêté et environ 600 ch sur la route, en mode Sport Plus. De quoi pouvoir s’amuser, tout en respectant les limites de vitesse, évidemment.

Sur la route, elle est quasiment parfaite. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une voiture sportive. Elle apporte du confort, bien qu’elle soit un poil rigide sur ses suspensions. En mode Sport, avec un conducteur agressif, il se peut qu’elle glisse de l’arrière-train, mais elle sait obéir. Avec ses 4 roues motrices, la Porsche propose un équipement complet pour offrir une voiture familiale la semaine et un jouet pour les amoureux d’automobile. Enfin, il nous fallait en parler. Qui dit voiture électrique dit perte de l’effet sonore thermique. Avec la Porsche Taycan, cette perte n’est pas tout à fait réelle, puisque le constructeur allemand a travaillé sur une sonorité particulière. Un mix entre thermique et futuriste, qui se fait entendre une fois que l’on écrase la pédale d’accélération… Il faut l’essayer pour être convaincu, il est possible de faire plaisir aux amoureux de bruits gras.

Une autonomie hors norme pour une sportive

En fonction du modèle conduit, la batterie change de capacité, allant de 79,2 kWh pour la Turbo S, jusqu’à 93,4 kWh pour le modèle classique. La Porsche Taycan est impressionnante sur la route, mais aussi sur sa longévité. Car elle permet de faire jusqu’à 450 kilomètres avec une charge pleine ! Ce qui est, à nos yeux, totalement dingue pour une voiture qui se positionne comme sportive électrique ! Par ailleurs, en fonction de la borne de recharge, il est possible de gagner de nombreux kilomètres en une dizaine de minutes, comme votre smartphone en charge rapide. En effet, en seulement 22 minutes, la voiture est rechargée à 80% !

Aujourd’hui, opter pour une voiture électrique n’a plus aucun point faible, et cela devrait se confirmer dans les années à venir, quand de plus en plus de bornes seront installées.

Faut-il acheter cette Porsche Taycan ?

On a envie de vous dire de foncer, mais ça serait trop simple. Cette voiture est une sportive avant tout. On a l’habitude de lier voiture électrique et voiture autonome, mais pas ici. Il y a bien sûr toutes les fonctionnalités de protection et d’urgence telles que le freinage automatique, mais aucune assistance de conduite autonome. Vous êtes les maitres de la route avec le volant entre vos mains. Cette Taycan s’adresse donc aux amoureux des sportives, aux passionnés de Porsche et aux fanas de puissance qui veulent se tourner vers l’électrique. D’un côté vous perdez le bruit d’un moteur thermique, mais gagnez en confort de conduite et économie sur le long terme (moins d’entretien, moins de passage au garage et surtout le plein bien moins cher). En conclusion, si vous avez le budget, souhaitez un véhicule sportif et ne jugez pas la conduite autonome comme essentielle, oui. Vous voulez un véhicule électrique haut de gamme et hésitez entre la Taycan et des concurrents, faites un essai dans un centre Porsche. Et si, pour vous, le futur c’est de laisser sa voiture conduire à votre place, vous vous trompez de gamme de voitures, passez votre chemin.

La Porsche Taycan 4S est disponible à partir de 108 000€ (sans options).

Le modèle Porsche Taycan Turbo est disponible à partir de 155 000€ (sans options).

Enfin le modèle Taycan Turbo S est disponible à partir de 189 000€ (sans options), il s’agit donc du modèle le plus avancé, le plus haut de gamme et le plus performant !

Modèle Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S Puissance 435-490 ch/320-360 kW 625 ch/450 kW 625 ch/450 kW Puissance avec Overboost 530-571 ch/390-420 kW 680 ch/500 kW 761 ch/560 kW Couple moteur maximal 640-650 Nm 850 Nm 1.050 Nm Accélération (0 à 100 km/h) 4,0 s 3,2 s 2,8 s Vitesse maximale 250 km/h 260 km/h 260 km/h Capacité de batterie 79,2-93,4 kWh 93,4 kWh 93,4 kWh Consommation WLTP 24,6 à 25,6 kWh/100 km 23 à 26,7 kWh/100 km 24,5 à 25,7 kWh/100 km Autonomie électrique WLTP 333 à 407-386 à 463 km 381 à 450 km 388 à 412 km Puissance de recharge maximale 225-270 kW 270 kW 270 kW Recharge AC à 100% (11 kW) 8h-9h 9h 9h Recharge DC à 80% (50-270 kW) 1h33 – 22 min 30 1h33 – 22 min 30 1h33 – 22 min 30 Longueur 4,96 m 4,96 m 4,96 m Largeur 1,97 m 1,97 m 1,97 m Hauteur 1,38 m 1,38 m 1,38 m Poids à vide 2.140-2.220 kg 2.305 kg 2.295 kg Capacité du coffre (arrière – avant) 407 – 81 litres 366 – 81 litres 366 – 81 litres