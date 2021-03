Huawei annonce trois nouveaux ordinateurs en France (MateBook 14, D 15 et MateStation S)

Même si le marché des smartphones n’est pas des plus accueillant pour Huawei, le constructeur ne cesse de s’implémenter en Europe, et notamment en France, avec divers produits. L’entreprise vient d’ailleurs de présenter plusieurs nouveaux appareils tels que des ordinateurs portables MateBook, un PC de bureau du nom de MateStation S, l’enceinte connectée Huawei Sound, mais aussi la montre connectée Band 6 !

Les ordinateurs sont mis à l’honneur chez Huawei en 2021

Lors de son évènement presse, Huawei a tout d’abord annoncé l’arrivée d’un nouveau MateBook D 15 en France dès le 27 avril 2021 pour 850 euros. Doté d’un écran 16/9 de 15 pouces Full HD, le dispositif s’équipe notamment d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe. Autres petites spécificités, l’ordinateur portable profite du Wi-Fi 6, d’un scanner d’empreintes digitales, d’une caméra encastrée ou encore d’une zone de charge inversée.

Le constructeur chinois a ensuite continué les présentations avec son tout premier PC de bureau compact pour le marché français : la Huawei MateStation S. Le premier avantage de cette solution est son petit format. On parle en effet d’un volume de seulement 8,6 L pour cet appareil. Créé pour répondre aux besoins bureautiques actuels, l’ordinateur s’arme d’un processeur AMD Ryzen 5 4600G, de 8 ou 16 Go de RAM DDR4, de 256 à 512 Go de SSD NVMe, mais aussi d’un disque dur de 1 To.

Au niveau des technologies embarquées dans ce produit Huawei, on remarque la présence étonnante du NFC et les classiques Wi-Fi 5 et Bluetooth 5. Côté connectivité, l’avant du PC accueille un port USB-C, un USB-A, un port jack 3.5. L’arrière quant à lui dispose d’un port Serie, un VGA, un HDMI, quatre ports USB, trois prises jack et un port Ethernet. La déclinaison avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD sera proposée à 649,99 euros en France à partir de juin 2021.

Pour terminer, le Huawei MateBook 14 a été renouvelé avec des versions plus puissantes grâce à une nouvelle puce. La gamme 2021 est cependant quasi-similaire à la version 2020 pour les autres points. On remarque ainsi que l’appareil est proposé en deux déclinaisons dotées de processeurs Intel de 11e génération. La première affiche un prix de 1 099,99 euros avec Core i5, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. La seconde profite d’un Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour la somme de 1 249,99 euros. Les nouveaux modèles sont donc un peu plus onéreux que les modèles de l’année dernière. La date d’arrivée des deux ordinateurs portables est prévue pour le 24 mai 2021.