Netflix lance une nouvelle section inspirée de TikTok

L’ascension fulgurante de TikTok dans le monde du partage de vidéos et du réseautage a suscité des envieux dans le monde des réseaux sociaux et au-delà. Ainsi, après Snapchat, Instagram, YouTube et Facebook ce serait une plateforme de streaming, en l’occurrence Netflix qui envisagerait s’inspirer de l’application chinoise pour lancer une nouvelle section qui portera le nom de « Pour Rire ».

« Pour Rire » : la nouvelle section de Netflix

Netflix, la plateforme de streaming et de films vidéo à la demande sur grands écrans (televisions et PC), penserait à lancer une nouvelle section. Cette dernière serait inspirée de TikTok et destinée aux appareils mobiles à plus petits écrans (smartphones). En effet, « Pour Rire » proposerait aux abonnés de la chaine en ligne de vidéos humoristiques extraites des séries et films disponibles dans le catalogue du géant américain du streaming. Il s’agirait de courtes vidéos, ultra-rythmées ayant un format identique à celui des vidéos partagées sur l’application de ByteDance. Cette nouvelle section permettrait à Netflix de promouvoir ses films tout en permettant à ses utilisateurs de se distraire, n’importe où, en regardant des extraits comiques de leurs films, documentaires et séries préférés comme s’ils étaient sur les réseaux sociaux.

TikTok séduit et entraine le monde Tech’ dans son sillage

A l’image de nombreux réseaux sociaux conquis par les prouesses de TikTok, Netflix entre dans la dance et inaugure une section « Pour Rire » destinée à diffuser de courts extraits humoristiques de films et séries. En effet, l’application de ByteDance n’a pas entrainé que Snapchat, Instagram, YouTube encore Facebook dans son sillage. Le géant américain du streaming souhaiterait ainsi surfer sur la belle lancée de l’application chinoise pour mieux servir ses abonnés et de promouvoir ses œuvres cinématographiques auprès des proches à ces derniers. C’est pourquoi Netflix permet à ces utilisateurs d’ajouter eux-mêmes des extraits de leur choix et les partager sur les réseaux sociaux. Mais, la nouvelle section « Pour Rire » ne serait disponible que dans certains pays et uniquement accessible sur iPhone pour le moment.

