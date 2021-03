Down Dog : Un lot d’applications pour 4 pratiques sportives

Avec Down Dog c’est un abonnement pour 4 pratiques sportives sur 4 applications dédiées:

Entraînement (HIIT)

Yoga (et yoga prénatal)

Barre

Méditation et sommeil

Chacun des sports dispose de son application dédiée. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces applications sur l’App Store ou Google Store.

BANDEAU PUBLICITE

Entraînement (H.I.I.T.)

High Intensity Interval Training, vous utilisez votre propre poids du corps pour accélérer votre rythme cardiaque et brûler efficacement les graisses tout en augmentant votre masse musculaire. L’avantage, c’est qu’il n’y a besoin d’aucun accessoire.

Capture d’écran de l’application Down Dog HIIT

Yoga

Le Yoga que vous soyez débutant ou expérimenté devient facile avec l’application. Vous allez pouvoir ne jamais refaire deux fois la même séance, en effet, il y a ses 30 000 combinaisons de postures possibles. Par ailleurs, vous pouvez aussi choisir la musique, le temps que vous avez devant vous, et moduler votre séance en fonction des effets recherchés.

Publicité

Il existe une application spéciale et dédiée au yoga prénatal. C’est un yoga personnalisé pour les nouvelles mères et les femmes enceintes.

Capture d’écran de l’application Down Dog YOGA

Barre

Down Dog Barre vous permet d’effectuer une séance inspirée de la danse. Vous y retrouverez des exercices variés, pour avoir toujours une séance différente. L’objectif est de devenir affûté et tonique avec une nouvelle séance d’entraînement inspirée du ballet. Choisissez les zones que vous souhaitez travailler : cuisses, fessiers ou abdos; et l’application s’occupe de générer votre séance.

Capture d’écran de l’application Down Dog BARRE

Méditation et sommeil

Cette application vous permettra d’apaiser votre esprit et/ou à mieux dormir la nuit. Prenez pleinement conscience du moment présent, avec l’application de méditation apaisante de Down Dog. Comme toutes les autres applications, toute la séance est entièrement personnalisable suivant vos envies.

Capture d’écran de l’application Down Dog MÉDITATION

Un suivi de vos activités

Bien que divisée en 4 applications différentes, il existe un lien et un historique entre les différents modules. Ainsi, dans le suivi des activités réalisées, vous trouverez l’ensemble de vos séances.

Si vous êtes plus adepte de sport en extérieur, vous pouvez retrouver notre article complet sur Strava.