Ces VPN vendent vos données bancaires, désinstallez les vite !

De nombreux utilisateurs d’Android ont souvent recourt aux applications VPN pour contourner des restrictions d’accès à certains réseaux. Mais, ils ignorent combien la plupart de ces logiciels, surtout ceux gratuits, peuvent être vulnérables pour leurs smartphones et la sécurité de leurs données personnelles. Derrières ces VPN se cachent des cybercriminels qui souhaitent dérober des informations bancaires pour les revendre à des individus aux intentions inconnues. Ces applications doivent être donc désinstallées en urgence.

Des VPN collectent vos données bancaires pour les vendre

Les VPN gratuits installez, la plus part du temps sans contrôle, sur les appareils mobiles Android ne sont pas tous serviables. Certaines de ces applications exposent leurs utilisateurs à des dangers majeurs. En effet, en dehors d’être des mines de logiciels corrompus pouvant favoriser la propagation de virus et autres malwares sur les smartphones, les VPN non payants servent très souvent d’appâts à des personnes désireuses de subtiliser vos données personnelles pour les vendre. La mise en garde faite par de nombreux sites d’alerte porte sur trois (3) applications. Il s’agit de SuperVPN, GeckoVPN et ChatVPN. Les informations « très sensibles » d’environ 20% des utilisateurs de ces logiciels se retrouveraient sur le « marché noir ». On y retrouverait les identités des utilisateurs, leurs adresses personnelles et surtout leurs données bancaires.

Désinstallez les applications, la seule solution !

Les dangers que représentent les VPN (SuperVPN, GeckoVPN et ChatVPN) est certes un secret de polichinelle, mais des millions utilisateurs d’Android continuent de les télécharger sur leurs smartphones. En effet, ces applications sont souvent plus nuisibles que serviables une fois installées sur les appareils mobiles. La solution idéale et recommandée est d’éviter de leur permettre l’accès à vos Android. Mais, si l’erreur est déjà commise, la seule alternative qui vous reste sera de désinstaller immédiatement l’application, en espérant que vos données personnelles (surtout celles bancaires) n’aient pas déjà été dérobées et mises en vente sur le Dark Web. En utilisateurs avertis et prévoyants, restez donc loin des VPN gratuits et préférez ceux payants qui en plus de ne présenter aucun danger sont d’ailleurs plus efficaces.

