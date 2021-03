PlayStation VR : Sony présente plusieurs nouveaux jeux

Le PlayStation VR, lancé sous le nom de code Project Morpheus en 2014, revient dans la cour des casques de Réalité Virtuelle avec de nouveaux jeux. Sony a procédé, il y a un peu plus de 4 heures, au démarrage du processus de renouvellement des jeux de son casque VR, abandonnée depuis quelques temps par les joueurs pour manque de nouveautés. La Firme japonaise entend par cette mise à jour du catalogue des jeux du PlayStation VR reconquérir son prestige d’entre temps.

De nouveaux jeux arrivent sur le PlayStation VR de Sony

Après quelques jours d’attente, les nostalgiques du PlayStation VR pourront à nouveau revivre des expériences inédites. En effet, Sony Computer Entertainment a lancé le processus d’intégration de nouveaux jeux sur son célèbre casque de Réalité Virtuelle. Au total, six (06) nouveautés arrivent dans le PlayStation VR. Les joueurs pourront : vivre des sensations fortes avec « DOOM 3 (VR édition) », s’initier à la survie en savane avec « SONG IN THE SMOKE », revivre l’ambiance montagnarde des stations de ski dans « FRACKED », expérimenter leur flair d’agents secret grâce à « I EXPECT YOU TO DIE 2: THE SPY AND THE LIAR », partir à la quête de trésor dans « ZENITH » ou se faire transporter dans un univers post-apocalyptique grâce à « AFTER THE FALL ». Tous ces jeux sont compatibles avec la PlayStation 4 et peuvent l’être aussi avec la PlayStation 5 avec un adaptateur.

BANDEAU PUBLICITE

Réalité Virtuelle de retour chez Sony

Les amateurs du PlayStation VR qui l’avaient déjà rangé dans leurs placards s’empresser de le ressortir et le dépoussiérer. Le casque de Réalité Virtuelle refait peau neuve avec de nouveau jeux depuis quelques jours. En effet, Sony a entamé une opération qu’on peut qualifier « d’opération renaissance » sur le casque de jeux vidéo. Et, la Firme nippone y a mis les ressources nécessaires pour que le PlayStation VR soit à nouveau compétitif et puisse rivaliser avec ses homologue de Microsoft, Google, Amazon ou encore Facebook. Les nouveaux jeux sont donc assez diversifiés et pourraient servir à calmer la clientèle de Sony, en attendant la résolution de la pénurie de la Playstation 5.

Publicité