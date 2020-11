Playstation 5 – Voici ce qu’il se passe après 1h d’utilisation !

Publicité

Playstation France nous envoyé une PS5 avant sa sortie officielle et nous les en remercions. Fraîchement installée, voici notre premier retour sur la nouvelle console de Sony.

PS5, la next-gen est là

Le contenu de la boite est ce qu’il y a de plus classique. Vous pouvez y trouver la console et son support a visser pour la mettre à la verticale. Il y a également une manette et les câbles d’alimentation et HDMI. Ce n’est pas une surprise, la machine est impressionnante, mais celle de la concurrence aussi donc rien d’alarmant.

Au niveau design, c’est toujours une question de goût. Personnellement je suis fan. Ce double ton de couleur et ses courbes arrondies en font une belle machine. Sans oublier l’éclairage subtil qui est du plus bel effet. C’est en position verticale qu’elle est la plus en valeur. D’ailleurs le pied présent dans la boite de la PS5 est vraiment très stable. C’est un vrai plus.

Face avant

Le modèle présenté est celui avec le lecteur Blu-ray 4K UHD. Sur la face avant en plus du lecteur optique, vous pouvez trouver un port USB-C et un USB-A. L’arrière contient deux ports USB-A, d’un port HDMI 2.1, d’un port Ethernet et d’un connecteur d’alimentation.

Il est important de noter que la PS5 possède de nombreuses grilles de ventilation. La console est donc vraiment aérée, c’est plus que bienvenu.

Face arrière

Pour rappel, la machine embarque une carte graphique RDNA 2 qui offre une résolution 4K à 120 images par seconde. Le processeur est un octa-cœur AMD Zen 2 avec une fréquence de base de 3,5 GHz. Sans oublier les 16 Go de mémoire GDDR6 et le SSD NVMe. Bref Sony a mis le paquet dans sa machine et cela risque de chauffer.

La Playstation est vraiment silencieuse nettement plus que la génération précédente. C’est vraiment confortable.

Publicité

La manette Playstation 5

La manette est une franche réussite, sa prise en main est très confortable y compris pendant de longues sessions de jeu. Elle reprend les couleurs de la console. Son design est également très réussi. Elle reprend les fonctionnalités de la manette Sony DualShock 4 avec son pavé tactile. À noter que la barre lumineuse a disparue, elle ne manquera pas. Elle est remplacée par une discrète couleur autour du pavé tactile.

La grosse nouveauté de cette manette PS5, c’est le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Pour plus d’immersion dans le jeu, c’est vraiment sympa. On a hâte de voir ce que cela va donner sur le futur Grand Turismo. Nous l’avons testé sur Astro’s Playroom c’était un vrai plus. Vous aurez d’ailleurs un test de ce jeu très prochainement.

La manette intègre également un micro désactivable si besoin via un petit bouton. D’ailleurs une longue pression sur ce dernier permet de couper le son des haut-parleurs de votre télévision ou de votre casque. C’est très pratique.

Interface et multimédia

Concernant l’interface, elle est épurée et les habitués des machines Sony ne seront pas trop dépaysés. Le menu se compose de deux parties : Jeux et Contenu multimédia. On passe de l’un à l’autre via les gachettes de la manette.

La partie jeu vous permet de naviguer sur les jeux présents dans votre console, allez consulter votre bibliothèque de titre acquis sur le store. Et bien sur vous pourrez aller sur le store pour acquérir de nouveaux titres ou bien récupérer vos titres Playstation Plus.

Dans la section Contenu multimédia, vous pouvez y trouver vos applications de streaming vidéo audio préférés. Disney +, Netflix, Spotify, Youtube, etc. En espérant que d’autres viennent grossir le catalogue d’application. Amateur d’animé japonais, j’ai pu constaté l’absence de l’application ADN pourtant présente sur PS4. Crunchyroll est par contre toujours présent.

Performances

Même si nous ne l’avons testé que quelques heures. Les premiers titres testés sont vraiment bluffants. Demon’s Souls et Spider-Man: Miles Morales sont magnifiques la 4K nous mets une violente claque. Mais nous y reviendrons prochainement dans les tests des jeux.

ASTRO’s PLAYROOM

Astro’s Playroom est dans une catégorie de jeu, mais c’est une petite pépite technique. Il est inclus de base avec la machine. C’est un super didacticiel pour l’utilisation de la nouvelle manette. Il offre différents gameplay efficaces et bien pensés. Le jeu est plein de fraicheur et plaira aux petits comme aux grands. Il est d’ailleurs rempli de clin d’œil à l’univers Playstation.

ASTRO’s PLAYROOM

La PS5 est rétrocompatible avec la plupart des titres de la PS4. On sent clairement un boost entre les deux générations. Les temps de chargement sont devenus ultra court. Une partie de Ghost of Tsushima se lance en moins d’une minute, c’est nettement plus sur une PS4. C’est impressionnant le SSD est ultra rapide. Certes il manque un peu de capacité, mais quand on voit les performances, on lui pardonne sa taille modeste.

Notre avis sur ces premières heures

Honnêtement cette PS5 offre une belle évolution, certes le line up n’est pas très fourni, mais les premiers titres sont bluffants. Les amateurs des générations précédentes des consoles Sony ne seront pas déçus. Et ne vous inquiétez pas votre ne regretterez pas votre pré-commande.

Publicité

En partenariat avec Sony PlayStation 5 (PS5)

Produit disponible sur Sony PlayStation 5 Édition Standard, Avec 1 Manette Sans Fil DualSense, Couleur : Blanche

Voir l'offre