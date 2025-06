Test – MotoGP 25 : Un virage maîtrisé ou une course en roue libre ?

La franchise MotoGP de Milestone revient sur la piste en 2025 avec un nouvel épisode sobrement intitulé MotoGP 25. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce nouvel opus promet d’apporter des sensations encore plus réalistes. De plus, il offre de subtiles améliorations techniques. Mais à l’heure où les simulations moto se font rares, MotoGP 25 parvient-il à se renouveler sans perdre de vue ses fondamentaux ? Après plusieurs heures de jeu au guidon de notre DualSense, voici notre verdict.

MotoGP 25, une réalisation solide qui sent la gomme

Graphiquement, MotoGP 25 ne révolutionne pas la série. Cependant, il franchit un petit cap sur PS5. Les modèles 3D des motos sont superbement détaillés, et les pilotes affichent des animations plus naturelles. Les circuits profitent d’une meilleure gestion de la lumière et des conditions météo. Le cycle jour/nuit et la météo dynamique sont de retour, avec quelques améliorations dans le rendu de la pluie et des reflets sur le bitume mouillé.

L’interface a été légèrement modernisée, plus lisible, plus sobre, tout en conservant la patte « TV racing » chère aux fans. Les ralentis sont toujours aussi soignés et contribuent à l’immersion. De plus, les commentaires audio (en anglais) gagnent un peu en spontanéité, sans pour autant atteindre le niveau d’un F1 24.

Une carrière plus complète et mieux structurée

Le mode Carrière est l’une des grandes réussites de cet opus. On y retrouve un déroulement classique, avec la montée en puissance d’un jeune pilote à travers les catégories Moto3, Moto2 et MotoGP. Cependant, cette année, Milestone ajoute une couche de gestion plus aboutie.

Il est désormais possible de gérer des contrats plus dynamiques, de négocier avec des écuries en fonction de ses performances, mais aussi de développer une véritable relation avec son équipe technique. Des séquences narratives très légères (textes à choix) viennent rythmer certaines étapes-clés de votre carrière. On peut également investir dans la recherche et le développement de la moto. Les points peuvent être répartis dans divers domaines : châssis, moteur, aérodynamique…

À noter aussi la présence d’un mode « Junior Team », déjà aperçu dans les versions précédentes, mais ici plus développé. On crée sa propre équipe et on gère également le recrutement de coéquipiers. Ce n’est pas un mode Manager à proprement parler. Cependant, cela ajoute un peu de profondeur.

MotoGP 25, une conduite exigeante et affinée

Côté gameplay, MotoGP 25 reste fidèle à sa philosophie : une simulation réaliste, parfois punitive, mais grisante pour les joueurs patients. Le poids du pilote, la gestion du freinage, de l’adhérence et des transferts de masse sont mieux restitués. La moindre erreur dans un virage peut coûter très cher, surtout avec les aides désactivées.

La physique a été retravaillée, notamment sur les phases de freinage et d’accélération. Les motos ont un comportement plus naturel, moins rigide que dans les épisodes précédents. Les vibrations de la manette DualSense sont bien exploitées. Ainsi, on ressent les bosses de la piste, les glissades et même les passages sur les vibreurs avec beaucoup de finesse.

Pour les débutants, les aides à la conduite sont nombreuses (trajectoire dynamique, freinage assisté, anti-patinage, etc.). Cependant, les puristes seront ravis de pouvoir tout désactiver. Ils pourront donc affronter l’IA dans des courses au couteau.

Une IA compétente, mais encore perfectible

L’intelligence artificielle progresse par petites touches. Les pilotes contrôlés par la machine sont plus agressifs et défendent mieux leurs positions. Ils sont aussi capables de profiter de vos erreurs. Toutefois, il reste quelques comportements robotiques, notamment dans les dépassements ou les freinages tardifs.

À noter également la possibilité d’ajuster le niveau de l’IA de manière dynamique selon ses propres performances. Cela permet de conserver un niveau de défi constant.

Des modes de jeu classiques mais efficaces

En dehors du mode Carrière, MotoGP 25 propose les modes attendus : Grand Prix, Contre-la-montre, Championnat personnalisé et multijoueur. Le mode en ligne bénéficie d’un netcode plus stable que dans les éditions précédentes. Ainsi, des courses à 12 joueurs se déroulent généralement sans accroc.

On apprécie aussi le mode « LiveGP », qui propose des événements hebdomadaires basés sur le calendrier réel de la saison MotoGP 2025. Il offre des récompenses à la clé. Il y a également un éditeur de livrées et de casques plus riche, qui plaira aux créateurs en herbe.

Contenu officiel au rendez-vous

Comme chaque année, MotoGP 25 propose toutes les licences officielles de la saison : pilotes, motos, circuits, et équipes des catégories MotoGP, Moto2, Moto3 et MotoE. Le roster est complet, avec les derniers transferts bien intégrés. Il est aussi possible de revivre certains moments historiques grâce à un mode « Moments MotoGP ». Ce mode propose des scénarios inspirés de la saison actuelle.

Petit regret tout de même : peu de circuits classiques ou anciens sont proposés en dehors du calendrier officiel. Les fans de nostalgie devront se contenter des circuits actuels.

MotoGP 25 : un bon cru, mais sans révolution

Avec MotoGP 25, Milestone signe une édition soignée et cohérente, mais qui joue avant tout la carte de l’amélioration continue plutôt que celle de la révolution. Le jeu est techniquement plus stable, visuellement affiné, plus riche en carrière et un peu plus exigeant dans sa conduite. Il s’adresse avant tout aux passionnés de deux-roues et aux joueurs prêts à s’investir dans une simulation pointue.

S’il reste quelques petites zones d’ombre (IA perfectible, peu de circuits hors calendrier, absence de doublage français), l’expérience globale est très solide. Elle est surtout exaltante sur PlayStation 5 où les sensations de conduite sont véritablement grâce à la DualSense.

