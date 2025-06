Lexon et Jeff Koons – L’alliance audacieuse : vibrez avec le design iconique et l’innovation

Amateurs de design, d’art et de nouvelles technologies, préparez-vous à un événement qui va faire grand bruit ! La marque Lexon s’associe à l’artiste mondialement connu Jeff Koons pour lancer deux objets révolutionnaires : le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp. Cette collaboration, réalisée en partenariat avec le célèbre musée The Broad de Los Angeles, marque l’alliance parfaite de l’art contemporain et de l’innovation, tout en offrant à chacun la possibilité d’intégrer une œuvre iconique dans son quotidien.

Quand l’art rencontre la technologie… et l’utilité

Tout le monde connaît le Balloon Dog de Jeff Koons, cette sculpture aussi adorable qu’imposante. Grâce à Lexon, il devient désormais un haut-parleur design ou une lampe d’ambiance, le tout réalisé dans un matériau translucide haut de gamme. Pensés pour une utilisation quotidienne, les objets de Lexon et Jeff Koons conservent les courbes caractéristiques de l’œuvre originale. Ils intègrent aussi le meilleur de la technologie moderne.

Le Balloon Dog Speaker s’équipe de la technologie Bluetooth 5.0, six haut-parleurs actifs et quatre transducteurs passifs. Résultat : un son 360° immersif, des basses profondes et une clarté exceptionnelle. Vous pouvez même doubler la puissance sonore en jumelant deux enceintes, ou passer vos appels mains libres, grâce aux microphones intégrés. Quant à la Balloon Dog Lamp, elle illumine vos soirées avec près de 400 LED et offre une palette de couleurs larges et personnalisables. En plus, le système ‘Easy Sync’ de Lexon permet de connecter plusieurs lampes sans limite. On peut ainsi créer une atmosphère unique chez soi !

La fusion Lexon et Jeff Koons : Un objet design, certifié et unique

Chaque création porte la signature gravée de Jeff Koons et un certificat d’authenticité contenant un hologramme exclusif. Ce soin du détail confère une vraie valeur de collection à ces éditions limitées. Les deux objets mesurent 28 cm de haut pour seulement 900 grammes. Ce format est parfait pour s’intégrer à tous les intérieurs, tout en restant résistants et fonctionnels sur la durée.

Encore mieux, Lexon mise sur l’innovation jusqu’au bout : une fonctionnalité en réalité augmentée permet de prévisualiser les pièces chez soi avant de commander. Pratique pour choisir l’emplacement idéal ou simplement rêver un peu !

Sélection exclusive et rendez-vous incontournable !

Les précommandes ouvrent le 17 juin 2025 uniquement sur lexon-design.com, et les expéditions débuteront en octobre. Pour les impatients ou les amoureux de l’art, un détour par Los Angeles s’impose : la collection sera présentée en avant-première au Shop at The Broad dès le 20 septembre 2025, pour célébrer le 10e anniversaire du musée. Durant un mois, vous pourrez même l’acheter directement sur place ou en ligne via le Shop at The Broad.

Que pensez-vous de cette fusion entre l’art pop emblématique et l’innovation high-tech ? Prêts à laisser entrer un Balloon Dog dans votre salon ? Dites-nous en commentaire quelle version vous séduit le plus, et n’hésitez pas à partager cette actualité à tous les passionnés d’art et de design !