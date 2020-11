Publicité

Comme chaque mois, Sony dévoile les jeux gratuits destinés aux abonnés du Playstation Plus.

Pour le mois de novembre les joueurs pourront donc télécharger gratuitement La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre et Hollow Knight : Voidheart Edition. Les deux jeux seront téléchargeables sur le PlayStation Store à partir du 3 novembre. De surcroît, les jeux acquis le sont pour toute la durée de l’abonnement. De plus, Sony annonce également le premier jeu PS5 intégré dans cet abonnement. Il s’agit de Bugsnax qui sera disponible à partir du 19 novembre 2020, date de sortie de la console.

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

Hollow Knight : Voidheart Edition

Le Playstation Plus permet, en complément des deux jeux offerts chaque mois, de jouer en multijoueur et de stocker ses sauvegardes sur le cloud. De plus, l’abonnement au service permet de profiter de remises exclusives sur le Playstation Store. Le coût de cet abonnement est de 59,99€ pour l’année soit 5€/mois. Toutefois, il y a régulièrement des promotions abaissant le prix aux environs des 45€.

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

Le premier jeu offert est donc La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre, un jeu d’action aventure sorti le 10 octobre 2017. Il s’agit de la suite de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor. Il est noté 16/20 sur jeuxvideo.com. Après avoir vaincu la Main Noire de Sauron, Talion et Celebrimbor décident de forger un nouvel Anneau Unique et de destituer le Seigneur des Ténèbres une fois pour toutes. En plus de leur capacité à recruter des orcs, ils auront des alliés inattendus, comme Araigne, ou des survivants de Minas Ithil. Ils feront ainsi face aux innombrables armées de Sauron, et plus particulièrement à ses terribles Nazgûl.

Publicité

Hollow Knight : Voidheart Edition

Le second jeu est Hollow Knight : Voidheart Edition, de type metroidvania et sorti en 2017. Il est noté 17/20 sur jeuxvideo.com. L’intrigue du jeu suit la quête d’un chevalier insectoïde pour pénétrer les tréfonds du royaume d’Hallownest et y éradiquer l’entité maléfique qui y a été emprisonnée, le Hollow Knight. Son influence maligne se ressent à nouveau dans une infection qui ronge le royaume et contamine peu à peu la plupart des insectes autochtones. Au terme de son voyage, le chevalier comprend qu’il n’est qu’un rouage du mécanisme retenant le Hollow Knight prisonnier. Un sacrifice lui sera peut-être nécessaire pour mettre fin au fléau.

Bugsnax

Bugsnax est d’aventure, développé par le studio Young Horses. C’un jeu coloré et amusant mettant en scene d’étranges poupées, dans lequel vous devrez résoudre le mystère qui entoure l’île afin de retrouver Elizabert Magefig, la personne qui a invité à visiter l’Ile. Le jeu surprendra avec 100 espèces différentes que nous devrons découvrir et chasser avec les gadgets et les appâts que nous obtenons. Si on nourrit les habitants de l’île on peut progressivement modifier l’apparence des personnages.

PS Collection

C’est une nouveauté que Sony avait dévoilée en septembre dernier. Désormais, l’abonnement PlayStation Plus offrira aussi une collection de jeux phare de la PS4. Sony nous donne la liste complète des jeux concernés. Ces jeux seront disponibles à partir du 19 novembre. À noter que comme pour le PlayStation Plus, les jeux acquis le sont pour toute la durée de l’abonnement.

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des jeux offerts en octobre dernier avant que le Playstation Plus ne les remplace.

A vos manettes !