Playstation Plus : Les jeux offerts du mois de septembre 2020

Comme chaque mois, Sony dévoile les jeux gratuits destinés aux abonnés du Playstation Plus.

Pour le mois de septembre les joueurs pourront donc télécharger gratuitement Street Fighter V et PlayerUnknown’s Battlegrounds. Les deux jeux seront téléchargeables sur le PlayStation Store à partir du 1er septembre. De surcroît, les jeux acquis le sont pour toute la durée de l’abonnement.

Le Playstation Plus permet, en complément des deux jeux offerts chaque mois, de jouer en multijoueur et de stocker ses sauvegardes sur le cloud. De plus, l’abonnement au service permet profiter de remises exclusives sur le Playstation Store parfois très intéressantes. Le coût de cet abonnement est de 59,99€ pour l’année soit 5€/mois. Toutefois, il y a régulièrement des promotions abaissant le prix aux environs des 45€.

Le premier jeu offert est donc Street Fighter V, le célèbre jeu de combat de Capcom sorti en 2016.

Les deux joueurs s’affrontent face à face en contrôlant le personnage de leur choix. Ils doivent mettre K.O. leur adversaire en faisant décroître sa barre de vie à 0. Tout cela grâce aux coups que leur personnage peut exécuter, ou en gardant sa barre de vie supérieure à celle de son adversaire à la fin du temps imparti.

Le joueur possède une jauge de super combo permettant d’effectuer un Critical Art. Il peut la consommer intégralement, ou par une version plus puissante d’un de ses coups spéciaux en consommant un tiers de celle-ci, appelé coup « EX » (cette jauge est séparée en trois).

Par ailleurs, les attaques focus et les ultra combo de l’opus précédent n’existent plus.

Le second jeu est PUBG, le Battle Royale qui concurrence Fortnite.

Les joueurs peuvent choisir de participer à la partie en solo, en duo ou avec quatre personnes. La dernière personne ou équipe en vie remporte la partie.

Chaque partie commence avec des joueurs parachutés d’un avion-cargo militaire sans aucun équipement. Le joueur doit affronter 99 autres joueurs dans une des quatre maps. Par ailleurs, la trajectoire de vol de l’avion sur la carte varie aléatoirement à chaque partie, ce qui oblige les joueurs à déterminer rapidement le meilleur moment pour s’éjecter de l’avion. Sitôt arrivé au sol, le joueur doit trouver le plus rapidement possible des armes, des soins et protections pour atteindre son objectif.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des jeux offerts en août dernier avant que le Playstation Plus ne les remplace.

A vos manettes !