Publicité PS5, diffusion du premier spot et cela donne envie !

Une erreur de PlayStation Hongrie et la communauté s’affole, Sony réagit immédiatement pour couper court mais le mal est fait ou plutôt le bien ! En effet une publicité diffusée certainement par erreur en Hongrie a mis au jour la première publicité PS5 axée sur la dualsense et ses fonctions étonnantes.

Le spot de Sony dure 1min15 et introduit directement le futur joueur dans l’ambiance : « Bienvenue dans un monde de sensations décuplées »

Et bien voila que ça commence à donner de plus en plus envie de craquer pour cette console next gen….

Regardez un peu cette publicité PS5 :

« Les yeux voient par le son »…. « Les effets de force se ressentent au bout de vos doigts »…

Retours haptiques, gâchettes adaptatives, tout est là comme annoncé dans cette publicité PS5. Sony promet un nouveau monde immersif.

Les développeurs et éditeurs prennent désormais la parole pour dévoiler l’utilisation de la dualsense dans leur futurs jeux. Le retour haptique sera par exemple utilisé dans Ratchet & Clank pour mieux ressentir le réalisme des armes.

Insomniac Games indique « Nous sommes impatients d’exploiter les gâchettes adaptatives dans Ratchet & Clank: Rift Apart ! Par exemple, l’Enforcer est un genre de fusil à pompe à double barillet. En appuyant sur la gâchette, vous faites feu à partir d’un barillet, et vous pouvez ressentir une certaine résistance environ à mi-course de la gâchette. Vous avez besoin d’un tir plus puissant ? Enfoncez la gâchette au-delà de ce point de résistance pour déclencher les deux barillets en même temps. »

« Dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, les joueurs pourront sentir de quel côté viennent les attaques grâce à un retour haptique qui émane de la direction correspondante sur la manette. »

Autant d’exemples que de possibilités. En revanche toujours pas de date précise ni de prix.

Bientôt les précommandes PS5 ?