Sony fait un braquage à l’EISA 2020

Sony est une entreprise japonaise qui est présente dans divers univers technologiques ( jeux, services en réseau, musique, imagerie, produits électroniques, semi-conducteurs ou services financiers ). L’entreprise s’est vue remporter pas moins de 5 prix remis par l’EISA ( Expert Imaging

and Sound Association ).

5 prix d’un coup !

Sony a annoncé avoir remporté cinq prix remis par l’Expert Imaging and Sound Association. L’EISA est internationalement reconnue pour son expertise en matière de technologies grand public, Sony est donc honorée de voir quatre de ses produits d’imagerie numérique, deux objectifs et deux boîtiers, et son smartphone star le Xperia 1 II, récompensés par ces prix prestigieux.

Sony a donc gagné des prix dans les différentes catégories suivantes :

PRIX EISA DE L’APPAREIL PHOTO POUR VLOGGING 2020-2021

Appareil photo : Vlog Sony ZV-1

Sony – ZV – 1

Le Sony ZV – 1 offre une qualité vidéo 4K, ainsi que des fonctions telles que le bouton Bokeh Switch. Cet appareil photo est donc destiné aux créateurs de contenu et aux vloggers. Il comporte une entrée audio et une griffe multi-interface pour lui connecter un microphone externe. Le ZV-1 comporte également un système de mise au point automatique rapide et d’un écran LCD orientable.

PRIX EISA DE L’APPAREIL PHOTO PLEIN FORMAT AVANCÉ 2020-

2021 : Sony Alpha 7R IV

Sony – Alpha 7R IV

Le Sony Alpha 7R IV est le premier appareil photo hybride plein format à afficher une incroyable résolution de 61 millions de pixels effectifs. De plus, il intègre l’un des meilleurs systèmes de mise au point avec suivi et mise au point Eye AF en temps réel pilotés par l’IA. Il permet une prise de photos en mode rafale, aussi bien mécanique qu’électronique, pouvant atteindre jusqu’à 10 images par seconde avec les fonctions AF et AE. Ainsi il offre toute la polyvalence pour exceller dans pratiquement toutes les situations.

PRIX EISA DU SUPER-TÉLÉOBJECTIF 2020-2021 :

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

Sony – FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

Ce téléobjectif est destiné aux photographes amateurs de faune, de nature, de sport et d’oiseaux à la recherche de légèreté. Abordable et léger pour sa catégorie, il assure également une grande netteté même à l’ouverture maximale, point très important pour un objectif oscillant entre 400 mm et 600 mm.

PRIX EISA DE L’OBJECTIF GRAND ANGLE 2020-2021 :

Sony FE 20mm F1.8 G

Sony – FE 20mm F1.8 G

Compact et léger, l’objectif Sony FE 20mm F1.8 G produit ainsi des images très nettes, même à f/1.8. Sa conception optique comprend des lentilles AA (asphériques avancées) et des verres ED (très faible dispersion) pour ainsi offrir des images de grande qualité. La distance minimale de mise au point de 19 cm (18 cm en mode manuel) permet donc de réaliser des gros plans saisissants.

PRIX EISA DU SMARTPHONE MULTIMÉDIA 2020-2021

Sony Xperia 1 II

Le smartphone Xperia 1 II de Sony est donc un appareil multimédia polyvalent. Son appareil photo à triple objectif Zeiss intègre les technologies des reflex Alpha de Sony pour de magnifiques photos. Le Xperia 1 II embarque un écran OLED HDR 4K au format 21:9 de 6,5 pouces. Pour les amoureux de la musique, le Xperia 1 II prend en charge le format musical immersif 360 Reality Audio vi. Quant aux joueurs, ils peuvent enfin connecter une manette sans fil DUALSHOCK 4 de la PlayStation 4 pour « créer » leur console. Il possède le processeur mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Sony France juste ici