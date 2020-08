Enragé, The Rental… que voir au cinéma ce week-end ?

Nous sommes vendredi et nous avons rendez-vous pour parler des sorties cinéma de la semaine. Les sorties de la semaine dernière sont également consultables.

Voici les sorties de la semaine du 19 août :

Enragé – si vous rencontrez cet homme, fuyez en quatrième vitesse

Genre : action, thriller

Rachel est en retard pour amener son fils à l’école. Une bien mauvaise journée qui s’annonce et qui va virer au cauchemar… Elle se retrouve au feu rouge, coincée derrière un pick-up qui ne redémarre pas. Perdant patience, Rachel klaxonne et le double. Quelques mètres plus loin, le pick-up s’arrête derrière Rachel et le conducteur la somme de s’excuser. Et ce dernier, furieux, va commencer à la suivre…

Avec : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman…

The Rental – le premier film de Dave Franco

Genre : thriller, horreur

Pour un week-end, deux couples louent une maison en bord de mer. Charlie et sa femme Michelle, Josh et sa petite amie Mina vont néanmoins être confrontés à un grand danger : une présence mystérieuse les espionne et dévoile leurs secrets inavouables. Ainsi, ce qui devait être un week-end de rêve va virer au cauchemar…

Avec : Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand…

Never Rarely Sometimes Always – un drame sur l’avortement et un voyage à travers l’Amérique

Genre : drame

Autumn et sa cousine Skylar sont deux adolescentes vivant en Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien dans sa famille ou dans sa ville, elle et sa cousine décident de monter dans un bus pour New York. Elle s’y aventurent avec seulement une valise et l’adresse de la clinique…

Avec : Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin…

Family Romance, LLC – Werner Herzog nous parle de la location de proches

Genre : drame

Nous sommes au Japon. À Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille douze ans qu’il n’a pas vue depuis longtemps. Après une première rencontre froide, ils décident de se retrouver. Mais ce que Mahiro ne sait pas, c’est son « père » est en réalité un acteur engagé par sa mère, travaillant pour la société Family Romance...

Avec : Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto…