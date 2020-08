Light of my Life, Yakari : Que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme tous les vendredi, nous vous proposons quelques suggestions de films à voir au cinéma pour ce week-end. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière.

Voici les sorties de la semaine du 12 août :

Light of my Life – un père doit protéger sa fille dans un monde apocalyptique

Genre : drame, science-fiction

Light of my Life est le nouveau film de Casey Affleck qui sort en France au bout d’un an, après les États-Unis.

Nous sommes dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée. Une petite fille, Rag, a miraculeusement été épargnée. Son père tente de la protéger de ce monde brutal où il faut se battre pour survivre. Mais comment maintenir l’illusion que tout ira bien ?

Avec : Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss…

Maryam est médecin dans une petite ville en Arabie Saoudite. Elle doit se rendre à Riyad pour candidater en tant que chirurgien dans un grand hôpital. Mais elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. De plus, comme elle est célibataire, elle doit avoir une autorisation de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction, Maryam décide de se présenter aux élections municipales de sa ville…

Avec : Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim…

Voir le jour – la vie d’une courageuse auxiliaire

Genre : comédie dramatique

Jeanne est auxiliaire dans une maternité, à Marseille. Et c’est nuit et jour qu’elle et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction…

Avec : Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan…

Yakari – l’adaptation en film d’animation de la bande dessinée

Genre : aventure

La saison des tornades approche et Yakari et sa tribu sioux doivent migrer. Tous sont fascinés par un indomptable mustang, Petit-Tonnerre. Parti pour suivre sa piste, Yakari sauve Petit-Tonnerre, dont une patte s’est retrouvée coincée sous un rocher. Suite à cet acte, il fera la rencontre de Grand-Aigle qui lui donne le pouvoir de parler aux animaux. Désormais seul avec Petit-Tonnerre, Yakari va devoir retrouver la piste de sa tribu. Et cette aventure sera le point de départ d’une grande amitié…

Avec les voix de : Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien…

Bonne séance