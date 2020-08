Simpleway, le produit parfait pour se laver les mains sans contact

Lorsque le lavage des mains devient soudainement une routine quotidienne, la manière de choisir les bons produits de soin devient encore plus importante. Les bactéries et les virus peuvent facilement transférer et provoquer des infections croisées, comme le Covid-19. Les désinfectants pour les mains à base d’alcool à haute concentration entraînent une sécheresse de la peau.

Il est évident qu’aucune de ces solutions n’est idéale. Heureusement, une marque de produits chimiques quotidiens intelligents, Simpleway, a lancé le kit de distribution automatique de savon Simpleway qui peut parfaitement résoudre les problèmes évoqués.

Contrairement aux lave-mains ordinaires des centres commerciaux, le kit distributeur de savon automatique Simpleway peut facilement se fondre dans n’importe quel environnement comme la salle de bains, la cuisine, le bureau ou n’importe où ailleurs. Il présente un design industriel moderne avec des lignes épurées et une forme compact, d’une hauteur de 173 mm. La bouteille qui contient le savon a une capacité de 300 ml et peut être utilisée 440 fois, ce qui permet de satisfaire les besoins de toute la famille pendant 55 jours. Les trois piles durent 8 mois en mode veille.

Le meilleur, c’est qu’il s’agit d’un distributeur sans contact, donc pas besoin de pousser et de pomper le savon. Simpleway utilise des capteurs infrarouges en champ proche intégrés et des mécanismes de pompe à micro-mousse qui peuvent détecter les mouvements des mains et distribuer automatiquement une quantité prédéterminée de désinfectant pour les mains en seulement 0,25 seconde. Il délivre le ratio parfait pour détruire 99,9% des bactéries et des virus.

Le produit de Simpleway choisit l’acide aminé tensioactif certifié par l’Union européenne COSMOS. Il utilise des matières organiques naturelles comme matières premières et utilise l’extrait d’huile de noix de coco pour avoir des effets nettoyants, stérilisants et hydratants.

Simpleway a également ajouté de la glycérine et des ingrédients de soin de la peau à base d’huile de coco pour obtenir un désinfectant pour les mains de qualité.

Où l’acheter

Du 14 au 15 août, Simpleway tiendra son événement de lancement sur le magasin MC-TECH. Le magasin MC-TECH est le seul magasin officiel à vendre les produits Simpleway.

Vendu au prix de 24,89$, ce lave-main est en promotion à 16,99$ seulement sur le magasin MC-TECH !

Pour les futurs acheteurs, il est possible de gagner un Xiaomi Redmi Note9 si vous réalisez le plus gros achat incorporant le lave-main automatique.