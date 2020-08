SEROMO – Le robot de service modulaire par RGT

Les pays du monde entier se concentrent pleinement sur la découverte de startups pour créer de nouvelles industries qui mèneront la croissance économique future. Chaque jour, des idées innovantes et de nouvelles technologies dans l’industrie 4.0 et la biotechnologie voient le jour. Grâce au développement de l’information et de la communication, elles sont commercialisées sur les marchés du monde entier le lendemain.

SEROMO pour l’innovation à Chungbuk en Corée du Sud

Nous contribuerons à la création d’emplois de qualité en répondant aux changements exponentiels qui se produisent à l’intérieur et à l’extérieur et en favorisant des startups prometteuses avec une compétitivité mondiale. Centre pour l’innovation dans l’économie créative de Chungbuk (Chungbuk CCEI)

RGT, l’une des entreprises encouragées par Chungbuk CCEI. C’est un développeur de robots autonomes d’intérieur fondé en février 2018. Ils ont développés le premier robot de service modulaire multifonctionnel SEROMO. Il reçoit actuellement beaucoup d’attention car il est prévu d’être testé dans un grand magasin coréen fin août 2020.

SEROMO fonctionne de manière totalement autonome à l’intérieur sans équipement supplémentaire. Pour une conduite sûre, la technologie AI est utilisée pour identifier les mouvements des personnes. Et une conduite évasive intelligente est effectuée pour éviter les tables dans le magasin. La taille de SEROMO est de 430 mm * 430 mm * 1200 mm. Il peut charger de la nourriture jusqu’à 50 kg et il peut conduire jusqu’à 12 heures. Une notification annonce l’arrivée de la nourriture arrive chez le client.

Une startup Coréenne qui rend le robot du futur simple

Le fonctionnement de SEROMO est très simple et facile. Le serveur place la nourriture sur le plateau, appuie sur le numéro de table souhaité. Ainsi, SEROMO livre la nourriture en toute sécurité et rapidement à la bonne table. Il dispose d’un système qui revient automatiquement lorsqu’un client décharge de la nourriture et la touche.

Lorsque le module de promotion de SEROMO est appliqué, il affiche les vidéos enregistrées sous forme d’hologrammes 3D pour fournir des informations sur les plats. Par conséquent, il peut jouer le rôle de promotion et d’accueil des clients dans et hors du restaurant. SEROMO peut prendre en charge des tâches simples et répétitives. Et les employés peuvent fournir plus de services aux clients, améliorant ainsi la qualité du service.

RGT prévoit de développer continuellement des produits grâce à l’introduction pilote du robot de service SEROMO dans le grand magasin Galleria. À l’avenir, il prévoit de montrer l’excellence de la technologie robotique coréenne en pénétrant les marchés américain, français et australien.