Téléfoot, la chaine du foot arrive sur les Smart TV Samsung

Téléfoot, la chaine du foot a été créée en aout 2020 sous la direction de Mediapro. Cette acquisition n’est pas une surprise, car en mai 2018, Mediapro achète plusieurs droits de diffusion de la Ligue 1 pour les saisons 2020/2024. D’ailleurs, c’est pendant cette acquisition que le projet Téléfoot, la chaine du foot est né. Pour pouvoir accéder à l’application sur les Smart TV de chez Samsung par exemple, il fallait avoir un modèle assez récent. Or depuis peu, les personnes qui possèdent une Smart TV Samsung de 2018 et antérieure pourront également la télécharger.

Pour avoir accès aux divers services proposés par Téléfoot, la chaine du foot vous devrez vous acquitter d’un abonnement. D’ailleurs, vous pourrez le faire directement depuis une Smart TV Samsung. Lors de votre souscription à Téléfoot, vous pourrez accéder par la suite à :

Le partenariat réalisé est super pour les fans de foot en France grâce auquel, ils pourront accéder depuis les Smart TV de chez Samsung. Une collaboration qui va porter ses fruits pour suivre la reprise du foot et permettre aux personnes de profiter de notre application.

Actuellement, l’application Téléfoot, la chaine du foot est disponible uniquement sur :

Nous sommes heureux de proposer l’application Téléfoot, la chaine du foot sur nos téléviseurs. Cette collaboration en Mediapro et nous, montre notre ambition pour proposer à nos clients et fans de foot un choix de contenus très varié. Nous souhaitons également apporter l’offre 4K la plus complète du marché.

Guillaume Rault, Vice-Président de la division Consumer de Samsung Electronics France