Il existe de nombreux constructeurs de télévisions tels que Samsung, LG ou même Sony. Des télévisions haut de gamme où le prix peut dépasser parfois les 1000 €. Il existe d’autres constructeurs qui proposent des télévisions à moins de 400 €, mais la qualité n’est pas au rendez-vous. C’est là qu’intervient la marque TCL avec la série C715. Notre modèle, le 55C715 nous a littéralement bluffés. Pour 549 €, nous avons là une télévision QLED avec des fonctionnalités présentes dans des modèles haut de gamme.

Design et Ergonomie

Le design de la TCL 55C715 est propre et sans fioritures. Le cadre métallique est très bien réalisé et permet d’avoir une télévision quasiment borderless. Un design propre, soigné et dans l’air du temps. Les pieds de la télévision sont très bien placés de chaque côté de la 55C715. L’inclinaison des pieds lui permettra d’être stable. Cependant, pour profiter pleinement de cette télévision, nous vous recommandons de la placer sur un support mural. Vous pourrez ainsi la déplacer de gauche à droite et l’incliner à votre convenance. Le câble d’alimentation se branche à droite de la télévision alors que les entrées HDMI, USB (etc.) sont placés à gauche. Dommage étant donné qu’il n’y a pas de passe câble pour cacher tout ça.

La télécommande quant à elle est classique, vous retrouverez directement les boutons pour Netflix et Amazon Prime Vidéo dessus. Elle se compose d’un micro pour que Google Assistant nous obéisse au doigt et à la voix. Cette télécommande est parfaite niveau longueur, mais un peu trop étroite. Elle a tendance à glisser de nos mains de temps en temps. En plus de ça, la communication a du mal à se faire avec le récepteur de la TCL 55C715. Nous avons essayé de changer les piles, mais rien n’y fait. Il faudra être vraiment devant la télévision, ou du moins, devant le capteur de la télévision pour que la communication se fasse bien.

4K, QLED et HDR

Le point fort de cette TCL 55C715 vient de sa dalle et des fonctionnalités qui l’accompagnent. A priori lorsqu’une télévision QLED est à 500 €, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. La marque nous a bien fait mentir et nous a complètement subjugués avec ce modèle. Celle-ci possède une dalle QLED de 55 pouces soit 139 cm de très bonne qualité. Cette télévision propose une résolution 4K Ultra HD de 3 840 x 2 160 pixels qui s’accompagne de la technologie HDR. Cette dalle et la technologie HDR pourront vous restituer des images très qualitatives avec des noirs profonds, plus net et des couleurs fidèles.

Son

Au niveau du son, la TCL 55C715 possède deux haut-parleurs de 20 watts chacun. Pour vous immerger pendant les films ou séries, TCL a équipé ses téléviseurs C715 de la technologie Dolby Atmos. Normalement, le son devrait être meilleur ou du moins plus immersif, mais… Cette technologie qui est pourtant excellente sur d’autres téléviseurs est gâchée avec des haut-parleurs trop faibles. Nous avons posé la télévision à deux mètres et demi du canapé, mis le son à fond pour finalement vite le baisser. Si vous faites l’expérience, vous aurez un rendu très étouffé dû à la faible puissance (ou qualité) des haut-parleurs. Une fois celui-ci baissé, nous avons retrouvé des aigus et médiums à peu près convenables et des baisses un peu trop faibles. Nous vous recommandons d’utiliser une barre de son supplémentaire pour rehausser la partie son. Cependant, pour une utilisation classique, les haut-parleurs feront l’affaire.

À l’usage

Au quotidien, cette TCL 55C715 est excellente. Nous avons réellement pris du plaisir à regarder des films ainsi que des séries sur Netflix ou Amazon Prime Video. La dalle QLED accompagnée de la technologie HDR nous a complètement bluffés. Le processeur réalise un travail remarque dans l’upscale des sources vidéo en Full HD voire même des sources de moins bonnes qualités. Elle sera la télévision parfaite pour une utilisation plus classique comme regarder les chaînes de la TNT ou même des vidéos sur YouTube. Les couleurs restent fidèles quel que soi l’angle de vision que vous aurez par rapport à la 55C715. Pendant ce test, nous avons subi quelques interruptions à cause de Google Assistant. L’assistant vocal de Google arrivait à capter quelques sons de la télévision, ce qui l’activait par erreur, mais rien de grave.

Maintenant parlons de l’expérience in-game avec la TCL 55C715. Nous l’avons essayé sur différents jeux tels que Assassin’s Creed Odyssey, Call of Duty Modern Warfare et Yakuza Kiwami. Le choix de ces jeux n’est pas dû au hasard. Nous avons pris Assassin’s Creed pour voir la qualité des textures avec un tel écran ainsi que les couleurs qui étaient restituées. Le jeu s’en est très bien sorti. Les couleurs sont fidèles et éclatantes.

Call of Duty demande quant à lui beaucoup de fluidité. Après trois partis nous avons trouvé le jeu fluide, mais sans plus. La vitesse de rafraichissement n’est pas assez élevée pour jouir d’une totale fluidité comme sur la Sony XH80 que nous avons déjà pu essayer. Alors, pourquoi choisir Yakuza Kiwami ? L’univers du jeu est très sombre, les illuminations nombreuses, ce qui nous a permis de voir l’intensité des noirs grâce à cette dalle QLED. Les noirs sont fidèles à la dalle QLED et les couleurs sont toutes aussi éclatantes les unes que les autres. La 55C715 est parfaite pour jouer.

Conclusion

Si vous souhaitez acheter une télévision avec un budget de 500 €, la TCL 55C715 est celle qui vous faut dans votre salon. Sa taille de 55 pouces est parfaite que ça soit pour un usage lambda ou pour regarder des films. La dalle QLED est de très bonne qualité sans oublier la technologie HDR et le Dolby Atmos qui apporte (un peu) du peps malgré un son faiblard et étouffé si vous augmentez trop le son. Nous vous recommandons d’associer la TCL 55C715 avec un home cinéma ou une barre de son.

L’expérience Android TV est quant à elle réussi mais peu mieux faire. La fonction pour supprimer la mémoire cache est pratique. Elle permet à la TCL 55C715 de faire un peu de ménage afin de retrouver une fluidité dans la navigation. D’ailleurs, la navigation entre les applications est parfois longue à l’image de la télécommande. D’où le fait que nous trouvons la suppression du cache très pratique. Vous pourrez ainsi profiter d’une excellente qualité d’image pour 500 € seulement, à découvrir sur le site Boulanger.

