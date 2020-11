Netflix, cette nouveauté vient anéantir la TV en France

Publicité

La fameuse plateforme de streaming Netflix va proposer en exclusivité pour la France sa nouvelle fonctionnalité « Direct ». Ainsi une fois cliqué sur le bouton « Direct », un flux en direct comme à la TV sera diffusé comprenant les programmes les plus populaires de la plateforme.

La France, plateforme de test pour Netflix

A partir du jeudi 05 novembre 2020, le bouton « Direct » va faire son apparition dans la barre de navigation de la plateforme. Ce mode proposera une grille de programmes diffusés en continu durant la journée. Cette programmation s’appuiera sur les contenus les plus populaires de la plateforme en France et non en fonction des goûts comme c’est d’usage chez Netflix. Il sera possible de retrouver toute sorte de contenu au sein de ce mode passant de la série, aux films voir même documentaires ! Panne d’inspiration, ou première découverte de Netflix, il sera possible de se laisser porter sans avoir à choisir un titre en particulier. Le tout sans publicités !

Image Netflix.com

Le contenu sélectionné dépendra ainsi de son succès dans le pays, en Europe et dans le monde. Ces programmes seront donc proposés dans un flux en temps réel qui sera le même pour tout le monde. La liste est générée automatiquement cinq jours à l’avance afin d’éviter de tomber sur les mêmes programmes ! Il sera possible d’afficher le contenu des 24 prochaines heures. L’entreprise américaine s’est basée sur la consommation des ménages français afin de développer leur nouvelle fonctionnalité « Direct ».

« En France, la consommation de TV traditionnelle est très populaire. Les spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de choisir ce qu’ils vont regarder », déclare la branche française de Netflix.

Une mise en place progressive jusqu’en décembre

La nouvelle fonctionnalité permettra ainsi aux utilisateurs de découvrir du contenu sans devoir chercher quoi regarder. Les abonnés auront simplement à lancer la lecture en direct et se laisser porter ! Cependant, ce mode n’empêche en rien l’utilisation classique de Netflix que tout le monde connaît. Une fois en « Direct », le retour en arrière pour une scène ratée ou mettre sur pause ne sera pas possible !

Image Netflix.com

La fonctionnalité va être progressivement déployée sur l’ensemble du territoire français à partir de ce jeudi 05 Novembre 2020. La date butoir pour l’accès à cette nouvelle fonctionnalité est fixé au début du mois de Décembre. Afin d’accéder à ce service il faudra se connecter avec un compte classique depuis un navigateur. En effet, ce service supplémentaire ne sera pas disponible sur l’application ni sur les box TV pour le moment.

