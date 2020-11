Fortnite va revenir sur iPhone grâce à Nvidia

Publicité

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent aujourd’hui plus profiter du jeu vidéo Fortnite. Une décision prise par Apple suite à un contournement de l’éditeur Epic Games concernant les achats in-game. Une solution vient cependant pointer le bout de son nez afin de permettre aux utilisateurs de rejouer sur leurs périphériques portables Apple : Nvidia GeForce Now.

Nvidia va malgré lui sauver Fortnite sur iPhone

Durant l’été 2020, plus précisément au mois d’août, le célèbre battle royale Fortnite n’est plus disponible sur iOS et Android. Du côté d’iOS, les utilisateurs ont l’occasion de pouvoir télécharger le fichier APK du jeu ou bien passer par l’application Epic Games disponible sur le site du développeur. Cependant, les appareils Apple n’ont aucune alternative à offrir pour les joueurs. Nvidia pourrait bien leur sauver la mise !

On le sait depuis un moment, Nvidia prévoit de lancer son service de cloud gaming GeForce Now sur iOS. Cependant, les restrictions d’Apple obligent la marque à développer une solution permettant d’accéder à son service directement sur le navigateur Safari grâce au standard WebRTC.

GeForce Now sur navigateur pour jouer au battle royale

La BBC News a très récemment donné plus d’informations au sujet du cloud gaming et de Fortnite. Ainsi, nous apprenons que « Les propriétaires d’iPhone et d’iPad pourront bientôt à nouveau jouer à Fortnite, via un service de cloud ». De plus, le média britannique souligne que « Nvidia a développé une version de son service GeForce Now qui fonctionne dans le navigateur web mobile Safari (…) ». À savoir, Nvidia n’a pour le moment annoncé jamais annonce officiellement l’arrivée de ce service sur iOS. La BBC déclare tout de même de son côté que la marque « devrait le faire avant les vacances d’hiver ».

Cependant, là où Nvidia est localement installé sous forme d’applications ou de logiciel sur PC, Mac, Windows, Chromebook et Android, on se demande si des problèmes de réactivité ne seront pas omniprésents lors d’une partie de jeu en ligne via un navigateur web comme Safari. En tout cas, Nvidia offre une alternative aux joueurs, et surtout un moyen à Epic Games de reconquérir ses joueurs sur iOS.