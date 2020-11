Test – JVC HA-S90BN-Z : un casque complet et abordable

Publicité

Après vous avoir présenté les derniers écouteurs intra auriculaires de JVC. Voici le test du casque JVC HA-S90BN-Z. Un casque sans fil pourvu de nombreuses fonctionnalités avec un prix contenu. Mais qu’en est-il vraiment ? C’est ce que nous allons voir.

Design du casque

Bien que très classique, le casque JVC est de part sa couleur noire mate assez discrète. L’arceau est en similicuir, les coques des oreillettes ne comportent qu’un logo gris JVC à peine visible.

Les commandes et connectiques sont uniquement sur l’oreillette droite. Nous pouvons donc y trouver deux prises un micro USB et une jack. Il y a également trois boutons fixes : un pour activer l’ANC, un pour allumer ou éteindre le casque et enfin un pour gérer les appels, la lecture ou le choix de piste. Un dernier bouton directionnel, il permet gérer le volume ou le profil audio choisit au niveau de l’amplification des basses.

Le casque est fourni avec le câble d’alimentation pour les recharges. Il y a également un câble Jack pour les personnes ne souhaitant pas utiliser le Bluetooth. Une housse de transport est également présente, il vous permettra de protéger votre casque JVC dans votre sac à dos.

Qualité son et ANC du casque JVC

Concernant la partie audio, JVC nous offre un casque avec un bon rendu sonore. Durant notre test nous avons essayé tout type de musique. Même si globalement le résultat est convaincant. Nous avons pu noter des médiums quelque peu en retrait, mais rien de bien grave. Il conviendra à la plupart des utilisateurs. Comme indiqué plus haut, il est possible de choisir son niveau de basse. À noter qu’il n’existe pas d’autre réglage son possible même via une application maison. Il faudra donc paramétrer via votre source audio.

Les oreillettes offrent une bonne isolation phonique passive, couplée avec la réduction de bruit active. Vous pouvez vous couper du monde dans les transports en commun. Certes les plus critiques d’entre vous pourrez indiquer que l’ANC n’est pas la meilleure du marché. Mais nous sommes ici sur un casque à moins de 100€. Le rapport qualité-prix est excellent.

Connectivité, autonomie et confort

Le casque JVC possède une connexion NFC qui facilitera le jumelage avec votre smartphone, l’appareillage est du coup quasi instantané. Concernant le Bluetooth, le casque est compatible avec la norme 3.0. Certes un peu daté, mais cela ne l’empêche pas de remplir son rôle.

Concernant l’autonomie, JVC annonce 35 heures avec ANC en mode filaire et 16 heures en sans-fil avec l’ANC. Nous vous confirmons que c’est le cas. Le casque offre une belle autonomie.

Concernant le confort, rien à redire également. Même en portant le casque toute une après-midi aucune douleur n’est apparue même avec des lunettes. L’arceau offre un bon maintien et l’épaisseur des oreillettes épouse parfaitement les tours d’oreilles.

Conclusion

Le casque JVC HA-S90BN-Z est vraiment un très bon produit. Il offre un excellent confort, une belle autonomie et une qualité audio qui viendra au plus grand nombre d’entre vous. Son prix serré est également un argument plus que sérieux pour investir dedans.

Il est disponible sur Amazon au prix de 48,99 €. A ce prix là, se serait dommage de passer à côté, nous vous le recommandons vivement.

Casque JVC HA-S90BN-Z 48,99€ 8.5 Design 8.0/10

















Confort 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Qualité Son 9.0/10

















Réduction bruit 7.5/10

















Points positifs Autonomie

Confort

Rapport qualité / prix Points négatifs Manque de médium

