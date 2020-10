Adieu les cons, Last Words… que voir au cinéma cette semaine ?

Publicité

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme à chaque fois, nous avons rendez-vous pour parler des sorties cinéma de la semaine. Nous vous proposons donc quelques suggestions de films sortis au cinéma cette semaine.

Voici quatre sorties de la semaine du 21 octobre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Adieu les cons – trois individus dans une quête tragico-burlesque

Genre : comédie dramatique

Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade. Avant de mourir, elle souhaite rencontrer son fils, qu’elle a eu à 15 ans et qu’elle a été contrainte d’abandonner. Dans sa quête pour la retrouver, elle sera aidée de Jean-Baptiste, quinquagénaire fonctionnaire, dépressif et suicidaire, et de M. Blin, archiviste aveugle doté d’un grand enthousiasme. Ces trois personnages se lancent alors dans une quête trépidante…

Publicité

Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…

Peninsula – lutter pour survivre face aux zombies

Genre : horreur, action

En Corée du Sud, quatre ans après les événements de Dernier train pour Busan, les zombies envahissent toujours la péninsule. Jung-Seok, ancien soldat ayant réussi à s’échapper de la Corée, est forcé d’y retourner pour accomplir une dernière mission. Il découvre alors des personnes non infectées regroupés en une bande et qui pourraient se révéler pire que les zombies…

Avec : Kang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re…

Last Words – un possible espoir lors de la fin du monde

Genre : drame, science-fiction

Nous sommes en 2085. La Terre n’est désormais plus qu’un immense désert. Les derniers survivants se rejoignent tous à Athènes, appelés par un ultime espoir. L’humanité au bord du précipice pourrait peut-être retrouver sa plénitude… Les cinq derniers êtres humains vont raconter cette étrange et tendre fin du monde.

Avec : Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling…

Petit vampire – la nouvelle création de Joann Sfar, auteur du Chat du rabbin

Genre : animation, aventure

Publicité

Petit vampire, âgé de 10 ans, vit dans une maison hantée où il s’ennuie. Son rêve est de pouvoir aller à l’école se faire des copains. Ses parents ne l’entendent pas de cette oreille… mais qu’à cela ne tienne ! Petit vampire s’échappe de son manoir en cachette avec l’aide de Fantomate, son fidèle bouledogue. Il fait ainsi la rencontre du petit garçon Michel, avec qui naîtra une amitié. Amitié qui va néanmoins attirer l’attention d’un certain Gibbous, à la recherche de Petit vampire et sa famille depuis des années…

Avec les voix de : Alex Lutz, Camille Cottin, Jean-Paul Rouve…

Bonne séance et à la semaine prochaine !

Publicité