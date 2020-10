Ghostrunner : un slasher cyberpunk gratuit sur PS5 et Xbox Series X

Publicité

Quand Doom est croisé avec Cyberpunk 2077 et Ghost of Tsushima, cela donne Ghostrunner. Le jeu développé par One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks sera disponible le 27/10/2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Les éditeurs All In! Games et 505 Games viennent d’annoncer que les acheteurs du jeu sur PS4 et Xbox One bénéficieront d’une mise à jour gratuite du jeu sur PS5 ou Xbox Series X. Le jeu sera disponible courant 2021 sur la next-gen.

Vous pouvez Ghostrunner dès aujourd’hui pour bénéficier d’avantages et d’items exclusifs, parmi lesquels :

Deux katanas, dont un spécialement conçu pour chaque plateforme et qui ne sera pas disponible pour les joueurs qui ont anticipé leur achat.

20% de réduction sur le jeu pour les abonnés Playstation Plus et joueurs PC

10% de réduction sur Xbox.

Dans ce jeu 100% action, il vous faudra affronter une multitude d’ennemis à l’aide de votre Katana « cyberpunkisé ». Le héros doit évoluer dans la tour Dharma ou règne les inégalités et la violence. Ce jeu promet d’être extrêmement punitif, le moindre coup ou projectile reçut, c’est la mort assurée. Il vous faudra donc être en mouvement permanent en courant, sautant ou en marchant sur les murs.

Au niveau de sa direction artistique, le jeu semble superbe et prometteur. A suivre dans un prochain test sur notre site.

