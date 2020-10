Publicité

Nous avons reçu à la rédaction le dernier Razer Cynosa V2. Un clavier à membrane de chez Razer, destiné pour les gamers. Depuis quelque temps, le constructeur réalise des claviers de moins en moins chers. Alors que vaut ce Cynosa V2 à membrane ?

Design et Ergonomie

Nous avons connu mieux de la part de Razer ! Le clavier est entièrement en plastique ce qui permet de faire baisser le coût du Cynosa V2. Néanmoins, les finitions sont trop grossières. Nous avons connu de meilleurs claviers en plastique avec des finitions plus raffinées à l’image du Razer Ornata. Le RGB présent dans ce clavier apporte une petite touche fantaisie qui plait ou non. Les touches du clavier sont toutes rétroéclairées individuellement.

Niveau ergonomie, le Razer Cynosa V2 est agréable à utiliser avec une hauteur parfaite qui fait tomber le bout des doigts directement sur les touches. À la limite, nous aurions apprécié de voir un petit repose-poignet pour apporter un peu plus de confort à l’utilisation, surtout pendant de longues heures de jeux. D’ailleurs, chaque touche du Cynosa V2 est programmable directement depuis Razer Synapse. Une très bonne chose pour créer des raccourcis selon le jeu ou le programme que vous utilisez. Les touches multimédias sont également appréciables à l’utilisation pour gagner du temps. Derrière le clavier se trouve un passe câble qui vous permet de le diriger où vous le souhaitez, anodin pour ceux qui veulent réaliser un beau setup cela s’avère très utile.

Le Cynosa V2 in-game

Nous avons essayé ce clavier sur différents jeux tels que Escape From Tarkov et Heroes of the Storm. Si dans un jeu comme HOTS, le Razer Cynosa V2 s’en tire très bien, sur Escape From Tarkov, c’est totalement différent. Nous avons l’impression que les touches sont trop résistantes et ne nous ont pas permis de nous déplacer rapidement. Dans un jeu où la rapidité est primordiale, cela donne un sérieux désavantage.

Dans l’aspect bureautique et multimédia, le Cynosa V2 de chez Razer est très agréable à utiliser même si les touches sont encore un peu trop résistantes pour du traitement de texte. Un petit temps d’adaptation sera nécessaire pour maitriser le clavier. Comme précisé ci-dessus, les touches multimédias sont superbes lorsque vous regarderez un film. Vous n’aurez plus besoin de sortir en pleine action pour baisser le son ou mettre en pause le film pour toutes autres raisons.

Conclusion

En conclusion, le Razer Cynosa V2 rempli très bien ses fonctions de clavier. Nous le conseillons à toutes personnes qui veulent acheter du Razer à moindres frais. En jeu, le clavier est agréable à condition de l’utiliser sur des jeux calmes à l’image de Heroes of the Storm ou même A Plague Tale : Innocence. Pour de la bureautique et multimédia, il sera parfait également ! Maintenant, parlons de ce qui peut fâcher. Le prix ! Le Razer Cynosa V2 est disponible au prix de 69,99 € sur le site Razer et chez d’autres revendeurs comme Amazon. Vaut-il son prix ? Non, nous vous conseillons de partir sur un Razer Ornata pour 40 € de plus, vous aurez un très bon clavier.

Razer Cynosa V2 69,99 € 7.3 Design 6.5/10

















Ergonomie 7.5/10

















Confort de frappe 8.0/10

















Points positifs Silencieux

Prix pour d'entrer chez Razer

Touches multimédias

Texture des touches Points négatifs Prix

Résistance des touches

