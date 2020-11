Ce site internet permet de savoir si un médicament aggrave le Covid-19 !

Publicité

Plus d’un an après la découverte du Covid-19, qui aura bouleversé l’année 2020, il n’existe toujours aucun traitement contre cette maladie. Pire encore, certains médicaments, utilisés pour soigner d’autres pathologies, peuvent même aggraver les symptômes du coronavirus. Pour faire face à ce problème, la start-up bordelaise Synapse Medicine, en partenariat avec l’État Français, a mis au point un site Internet dédié à la prévention des médicaments potentiellement dangereux lorsque l’on est atteint du coronavirus. Ce site, covid19-medicaments.com, propose donc une simulation à ses utilisateurs afin de desceller si une personne s’est administrée ou non des médicaments pouvant aggraver les symptômes du Covid-19.

Synapse Medicine : informer sur l’utilisation de médicament dangereux contre le Coronavirus

Le fonctionnement du site est très simple. Dès l’arrivée sur la page dédiée, on retrouve le simulateur. Nul besoin d’inscription, ce formulaire ne demande que les informations nécessaires. Il faut donc uniquement renseigner le nom du médicament utilisé et le type de prescription associé (médical ou auto-administration).

Synapse Medicine : page de test des médicaments dangereux

Une fois les informations remplies, le site de Synapse Medicine nous informe en quelques secondes. On y retrouve ainsi une explication sur la dangerosité potentielle d’un médicament.

Réponse du site : la ventoline n’est pas connue pour aggraver les symptômes du Covid-19

Pour l’instant, au niveau des statistiques, les médicaments les plus recherchés sur le site sont : La Ventoline, le Doliprane, l’Aérius, le Kardégic et le Spasfon.

À la surprise générale, l’Hydroxychloroquine, connue sous le nom de Plaquenil, ne figure pas dans le Top 5. Ce médicament n’est présent que dans le Top 20 des recherches !

Sensibiliser au bon usage du médicament

Synapse Medicine est une start-up bordelaise spécialisée dans la Medication Intelligence. Après une collecte de fonds de 7 millions d’euros, Synapse Medicine souhaite « démocratiser le bon usage du médicament ». Un aspect très important qui cherche à faire prendre conscience des dangers liés aux médicaments lorsqu’ils sont utilisés à outrance ou dans de mauvaises situation.

Le site covid19-medicaments.com a d’ailleurs été l’un des premiers à être sélectionné par le gouvernement dans son plan de lutte contre l’épidémie. Considéré comme un vecteur d’information important pour les Français, il était donc nécessaire de le mettre en avant.

Covid-19 : la meilleure protection reste la prévention !

Enfin, face à un tel virus, le meilleur remède reste encore la prévention ! Il faut donc se protéger au maximum. Cependant, l’infection ne vient pas toujours d’où l’on croit. En effet nos téléphones sont souvent sous-estimés. Ils représentent pourtant un vecteur de contamination important. Pour limiter les risques de contamination et bien nettoyer votre smartphone, n’hésitez pas à consulter notre guide pour éradiquer le Covid-19 des smartphones !