Nous consultons notre smartphone des dizaines de fois par jour. En temps normal, tout smartphone manipulé avec les mains et les doigts constitue un nid à microbes et à virus. Avec le COVID-19, le risque de contamination et de propagation est encore plus élevé. De plus, le temps de survie du Coronavirus dépend aussi d’autres facteurs comme la température ou le taux d’humidité. Le virus pourrait ainsi tenir jusqu’à 3 jours sur les plastiques et l’acier inoxydable. Alors quelles solutions pour nettoyer son smartphone ?

Plusieurs solutions pour bien nettoyer votre smartphone

Utiliser un chiffon microfibre ou un tissu propre (à ne pas réutiliser ensuite) imbibé d’eau chaude (mais pas brûlante) savonneuse. Bien sûr, il est nécessaire au préalable de débrancher le portable du secteur. Il est également conseillé d’éteindre son smartphone afin de procéder au nettoyage de celui-ci.

Utilisez une lingette imbibée d’alcool isopropylique à 70 % ou de lingettes désinfectantes ou lingettes antiseptiques. Une solution désinfectante uniquement destinée aux appareils électroniques peut aussi être utilisée.

Nettoyer son smartphone avec un produit lave-vitre uniquement si le mobile est constitué d’un écran à verre trempé.

Une alternative : vaporiser le produit sur le chiffon afin de nettoyer le smartphone, ainsi que de la coque de protection. Ne pas asperger directement le téléphone : certains ne sont pas étanches et ne supportent pas d’être mouillés.

Mélanger dans un récipient 40 % d’alcool et 60 % d’eau et utiliser cette recette sur un chiffon doux.

Quelques conseils complémentaires

Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique. Parce qu’on en a bien plus besoin pour ses mains, et aussi parce que celui-ci n’adhère pas correctement aux écrans.

Ne pas oublier de laver les tranches, le dos et les boutons de l’appareil ainsi que la coque du smartphone. Pour cela, sortez-le de sa coque de protection. Il faut donc nettoyer tout le smartphone.

Nettoyer le smartphone en évitant les infiltrations d’eau ou de produit dans les ouvertures de l’appareil (port jack, port de connexion du chargeur, micro et haut-parleurs), même s’il est étanche.

Pour les coques, le silicone, le plastique et même le cuir résistent très bien à de l’eau légèrement savonneuse suivie d’un rinçage. Pour le cuir, on peut une fois la coque nettoyée avoir de la crème nourrissante pour cuir afin de lui redonner de la souplesse.

Éviter d’utiliser des produits d’entretien ménagers (type Eau de Javel ou autre), comme les détergents, les solvants et autres lotions à base d’alcool ou d’ammoniaque. Elles peuvent endommager la protection de l’écran et aussi la coque de l’appareil.

Les lingettes nettoyantes utilisées pour faire le ménage sont à proscrire tout comme les serviettes en papier ou rugueuses qui peuvent abîmer la protection de l’écran à moyen terme