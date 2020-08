De nos jours, toutes nos questions sociales semblent être liées au COVID-19 d’une manière ou d’une autre. En raison de l’épidémie de COVID-19 qui dure plus longtemps que prévu, le monde souffre de difficultés sociales et économiques, sans parler de l’équilibre rompu au niveau personnel. Tout le monde souhaite que le vaccin COVID-19 et les médicaments de traitement sortent le plus rapidement possible, et les instituts pharmaceutiques et de recherche du monde entier sont tous orientés vers le développement. Pour développer des vaccins et des traitements, la sécurité et l’efficacité des médicaments candidats doivent être démontrées par des essais non cliniques et cliniques. Pour les maladies comme le COVID-19, les essais cliniques doivent être menés selon une méthode non face à face, ce qui exige une plus grande fiabilité de la part des institutions concernées.

Le PDG Lee Jeong-hee, qui dirige la plate-forme de soutien aux essais cliniques AllLiveC, a déclaré : « Pour commercialiser les médicaments de traitement, nous devons mener les phases 1 à 3 des essais cliniques chez l’homme. Et, pour les maladies infectieuses comme le COVID-19, le contact entre les sujets et les investigateurs doit être réduit au minimum, c’est pourquoi nous avons de nombreuses restrictions dans le recrutement et le processus d’essai clinique ». AllLiveC est une plateforme exploitée par AllLive Healthcare, le numéro un en Corée. 1 des fournisseurs de services de soutien aux essais cliniques en Corée. Elle fournit un service de courtage intégré en ligne/hors ligne pour les essais cliniques, qui met en relation les candidats qui souhaitent participer et les centres d’essais cliniques.

Des essais cliniques pour le vaccin du COVID-19

L’essai clinique est le processus le plus important dans le développement de nouveaux médicaments, et une énorme quantité de temps et d’argent y est consacrée. AllLive Healthcare a pour objectif d’innover dans ces essais cliniques grâce à la technologie informatique, et dans un premier temps, elle a créé la plateforme qui fournit le service de recrutement et de gestion des sujets pour les essais cliniques. En utilisant la technologie informatique, le recrutement des sujets d’essais cliniques qui avait été effectué manuellement est effectué par AllLiveC, le service de courtage en ligne/hors ligne d’essais cliniques. Il annonce les essais cliniques par le biais de médias en ligne.

Sous la devise « devenir la chaîne qui relie le début et la fin du développement de nouveaux médicaments et des essais cliniques », AllLive Healthcare a été créé en 2015. Ses principales cibles commerciales sont principalement les sociétés pharmaceutiques connues sous le nom de sponsor, les centres d’essais cliniques connus sous le nom de CRO, les hôpitaux et les participants connus sous le nom de demandeurs d’essais cliniques (patients, sujets sains). Afin de maximiser l’efficacité du recrutement, un centre d’appel professionnel est utilisé. La société fournit également d’autres services pratiques comme la planification et l’exploitation médiatique totale des relations publiques, le travail préparatoire aux examens de l’IRB, le recrutement des participants et l’analyse des supports publicitaires dans sa solution globale AllLiveC One-stop Service.

AllLive Healtchcare

AllLive Healthcare a été développé dans une version multilingue l’année dernière, et un projet pilote est mené à Singapour. Selon M. Lee, « il y a une limite à l’expansion des affaires sur le marché mondial avec les seules applications. C’est pourquoi nous prévoyons de connecter des systèmes cliniques entièrement automatisés ou distants à l’application avant de pénétrer le marché étranger ». L’objectif de la société est de passer d’une entreprise qui se contente de recruter et de gérer les candidats aux essais cliniques à une entreprise qui fournit un système d’essais cliniques à distance en combinant les technologies informatiques et d’IA. Elle rêve de devenir une « ORC numérique » qui améliore en permanence l’efficacité de l’industrie des essais cliniques en agissant comme les sociétés pharmaceutiques et les hôpitaux, et en soutenant les essais cliniques de manière plus rapide et plus précise.

Pour AllLive Healthcare, être situé à Pangyo offre non seulement l’avantage géographique d’être le centre de la zone métropolitaine, mais aussi la chance de bénéficier d’infinies possibilités de coopération en ayant des sociétés informatiques de différents domaines et des sociétés de biotechnologie à proximité. Lee pense que « Pangyo est un lieu d’intégration entre l’écosystème informatique et le bio écosystème, ce qui fait de cet endroit le meilleur endroit pour démarrer une entreprise. De plus, les organisations concernées sont Korea Bio est également situé à Pangyo, nous l’utilisons donc pour la mise en réseau. De plus, nous avons l’avantage de pouvoir recruter de grandes ressources humaines comme les développeurs et les concepteurs ».