Pangyo s’impose sur le marché mondial de la biosanté

La Pangyo Techno Valley, l’endroit où les entreprises innovantes dans les domaines des TI, des BT et des NT créent des synergies entre elles et prennent pied pour devenir une entreprise mondiale, a récemment renforcé sa réputation de Silicon Valley en Asie. Alors que l’industrie manufacturière est plus mal en point que jamais en raison de l’épidémie prolongée de COVID-19, des entreprises comme Naver, NCSOFT et SK Biopharmaceuticals dans la Pangyo Techno Valley connaissent un deuxième âge d’or en combinant les technologies de l’IA, des grandes données et de l’IoT avec des produits ou des services pour les rendre invisibles (sans contact), adaptés à la situation actuelle. Le marché mondial montre un intérêt particulièrement élevé pour l’industrie bio-sanitaire de la Corée et de Pangyo.

L’ère intacte et la bio-santé

L’industrie de la biosanté est une industrie qui fabrique des produits ou fournit des services pour le corps humain en se basant sur la biotechnologie et la médicine/pharmacie. Elle comprend l’industrie manufacturière, comme les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et l’industrie des services médicaux et de soins de santé, comme les services de soins de santé numériques. Contrairement aux autres industries manufacturières et de services, l’industrie de la biosanté est une industrie où la technologie et le capital sont intensifs, et où la durée et le coût de la R&D déterminent le succès ou l’échec.

Le marché mondial de la biosanté est en pleine expansion en raison du vieillissement de la population et de la demande croissante en matière de santé. Les principaux pays développés augmentent leurs investissements et améliorent les systèmes connexes pour prendre le contrôle du marché mondial de la biosanté en premier lieu. Grâce à l’innovation politique et aux investissements préventifs, même les pays qui démarrent tardivement, comme la Corée, peuvent saisir l’occasion d’émerger en tant que leader. La Corée est suffisamment forte pour devenir un leader dans le domaine de la biosanté.

Des chiffres en forte hausse pour Pangyo

En 2018, selon les données du ministère de la santé et du bien-être, la capacité de production de produits biopharmaceutiques était la deuxième plus importante au monde, et l’exportation de nouvelles technologies de médicaments était de 5,3 billions de won, soit une augmentation de quatre fois par rapport à l’année précédente. Les exportations de médicaments et de dispositifs médicaux se sont également élevées à 14,4 milliards de dollars, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Le niveau technologique de l’ensemble des industries représente 78% des États-Unis, le pays le plus technologique, et en ce qui concerne les exportations mondiales, les équipements d’imagerie par ultrasons sont classés en première position et les implants dentaires en cinquième position.

La Corée a fait du développement industriel dans divers domaines de la biotechnologie et de la bio-industrie tels que la chimie, l’énergie, l’alimentation et l’environnement, en plus de la médecine et des appareils médicaux. Selon les statistiques de la bio-industrie nationale publiées par le ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie et le Korea Bio, l’offre et la demande de bio-industrie en 2018 s’élevaient à environ 12 000 milliards de wons, soit une augmentation annuelle moyenne de 6,6 % au cours des trois dernières années. Le taux de croissance de la bio-industrie au cours des trois dernières années, de 2016 à 2018, est deux fois plus élevé que le taux de croissance moyen du PIB réel national de 2,9 % au cours de la même période.

Pangyo et la technologie

Selon l’enquête 2019 sur la Pangyo Techno Valley menée par le GBSA (Gyeonggido Business & Science Accelerator) afin d’étudier le statut des entreprises résidentes de la Pangyo Techno Valley, 65,9 % des 1 300 entreprises résidentes étaient dans le domaine des TI. Viennent ensuite la culture et les arts (13,4 %) et la biotechnologie (12,6 %). Les entreprises liées à la biosanté de Pangyo sont diverses, allant des grandes entreprises aux PME et aux start-up, et elles ont construit des réseaux étroits et des écosystèmes innovants pour une coopération harmonieuse.

Récemment, Huons a conclu le contrat de « transfert de technologie et de R&D conjointe pour le Raloxifène et 10 nouvelles substances à COVID-19 » avec le GBSA à son siège de Pangyo. Elle prévoit également de commencer à rechercher la formulation personnalisée la plus efficace pour le traitement. Au conseil clinique, le centre médical de l’université d’Ajou, l’hôpital Ansan de l’université de Corée, le centre médical de Gyeonggi et le GBSA participeront.