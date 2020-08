En présence du président due GBSA (Gyeonggido Business & Science Accelerator), Kim Ki-jun, Huons a conclu le contrat de « transfert de technologie et de R&D conjointe pour le Raloxifène et 10 nouvelles substances contre le COVID-19 » à son siège à Pangyo. Huons a d’abord été choisi comme sujet de discussion privilégié pour devenir la « Société pour le transfert de technologie des brevets sur les substances et usages antiviraux COVID-19 » hébergée par le GBSA, et s’en est suivi par la conclusion du contrat principal.

Huons et le GBSA contre le virus COVID-19

Huons fournira du Raloxifène au comité des essais cliniques pour des essais, et commencera également des recherches pour trouver la formulation la plus efficace pour le traitement. En tant que membres du conseil clinique, le centre médical de l’université d’Ajou, l’hôpital Ansan de l’université de Corée, le centre médical de Gyeonggi et le GBSA participeront à ces essais. Le Raloxifène est un médicament pour le traitement de l’ostéoporose dont l’inhibition du COVID-19 a été confirmée par une recherche conjointe entre la GBSA et l’Institut national de la santé KCDC (Korea Centers for Disease Control and Prevention).

Dans Exscalate4COV, le projet utilisant une plateforme de supercalcul dans lequel l’UE est engagée pour le développement du médicament de traitement COVID-19, le Raloxifène, ils ont découvert un effet inhibiteur de COVID-19. Le domaine médical national et mondial surveille donc de près la possibilité que le Raloxifène devienne un médicament de traitement pour COVID-19. Comme il s’agit d’un médicament qui est actuellement sur le marché, cela signifie qu’il a déjà été prouvé qu’il est sans danger pour le corps humain.

Huons a également obtenu des droits exclusifs sur 10 substances antivirales que le GBSA recherche pour correspondre à un nouveau virus de maladie infectieuse qui peut se produire à tout moment, même lorsque le COVID-19 prend fin. Il a été confirmé que ces substances sont efficaces pour inhiber les virus infectieux qui se sont répandus dans le monde entier, tels que le MERS et le SARS. Outre la mise au point du traitement COVID-19, M. Huons prévoit de poursuivre les recherches sur la mise au point de médicaments antiviraux capables de combattre les nouveaux virus mutants.

Le Raloxifène, la solution miracle ?

Le président de la GBSA, Kim Ki-jun, a déclaré : « Je suis très heureux de démarrer ce projet avec Huons, qui possède une vaste expérience en matière de R&D pharmaceutique, de commercialisation et d’expansion à l’étranger. Grâce à une collaboration étroite avec Huons, nous allons accélérer le développement des médicaments de traitement COVID-19 ».

Le PDG de Huons, Eom Ki-an, a déclaré : « Comme la propagation des maladies infectieuses dure plus longtemps que prévu, l’importance de développer des médicaments antiviraux va encore augmenter à l’avenir. Nous allons travailler avec la GBSA pour échanger des technologies et du savoir-faire afin de développer le Raloxifène et d’autres médicaments de traitement qui peuvent lutter contre diverses maladies infectieuses ».

Grâce à ce succès, la Pangyo Techno Valley, où des entreprises innovantes dans les domaines de l’informatique, de la BT et des NT créent des synergies entre elles et prennent pied pour devenir une entreprise mondiale, a fait un nouveau pas en avant pour renforcer sa réputation de Silicon Valley en Asie.