BluezenDrone, une petite entreprise coréenne de drones industriels

Selon le MOLIT, le marché mondial des drones devrait passer de 7,2 billions de won en 2016 à 43,2 billions de won en 2022, et à 90,3 billions de won en 2026. En Corée, les drones sont de plus en plus demandés et sont utilisés dans divers domaines, de la livraison de pages à la surveillance des catastrophes naturelles comme les incendies de forêt, la marée rouge et les tremblements de terre, et même la sécurité publique et les transports. En outre, comme la pandémie COVID-19 se poursuit sur une plus longue période, les drones sont considérés comme un moyen idéal pour les entreprises qui ne sont pas en contact direct avec les gens. La principale compétitivité pour obtenir un avantage sur le marché des drones est la technologie des systèmes. En Corée, BluezenDrone, une entreprise spécialisée dans le développement du système de drones industriels, défie le marché mondial avec une technologie innovante.

BluezenDrone, une start-up coréenne de drones

BluezenDrone est un membre de la grande plage de vol open-source PX4 basée sur le dronecode à usage commercial. C’est une société de développement technologique de la plate-forme PX4 que représente la Corée. BluezenDrone, qui s’est imposée comme une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques pour les drones industriels, continue à rechercher et à développer la technologie des systèmes aériens sans pilote (UAS), et elle est engagée dans diverses activités liées aux drones.

Ses cibles commerciales sont les fabricants de drones industriels finis, les prestataires de services publics et commerciaux basés sur les drones, ainsi que les drones industriels et les opérateurs de drones pour les systèmes commerciaux. Elle coopère étroitement avec les fabricants de drones industriels finis pour développer du matériel et des logiciels pour des dispositifs spéciaux tels que les dispositifs de contrôle de vol et les ordinateurs de mission, ainsi que diverses solutions techniques pour la stabilité des systèmes de drones, et elle les fournit aux fabricants de produits finis.

BluezenDrone développe et fournit des systèmes de drones industriels sur mesure, fiables et sûrs, pour accomplir la mission des drones nécessaires dans divers sites industriels. Il utilise la conception optimisée des drones de système industriel et la fiabilité et la sécurité vérifiées des drones de système industriel pour soutenir le contrôle des drones et le système d’exploitation et de maintenance à distance des systèmes et des sites industriels. Les principaux drones systèmes industriels fournis par BluezenDrone sont le SD-SX8, un drone système à grande résistance au vent et à grande mobilité, le SD-MH6 et le SD-MX4t, des drones systèmes de type endurance à long terme par tous les temps, et le SD- MH6t, un drone système multi-tâches par tous les temps.

Une start-up propulsée par Pangyo

BluezenDrone est une société qui a été scindée en 2018 de Bluezen créée en 2011. Elle vise à développer et à fournir des éléments essentiels du système de drones industriels (système de contrôle de vol, système de communication, dispositif d’amélioration de la sécurité/fiabilité, etc.) ). Elle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de won en 2019 et participe actuellement à un certain nombre de projets de développement technologique avec des entreprises privées ainsi qu’à des projets nationaux de R&D pour jeter les bases de l’industrie des drones.

Comme la société mère Bluezen a commencé ses activités à Pangyo, il était naturel que BluezenDrone soit également basée à Pangyo. Le PDG de BluezenDrone, Eom Seong-yong, a déclaré : « Ce qui est formidable dans la Pangyo Techno Valley, c’est qu’il y a beaucoup d’entreprises informatiques avec une excellente technologie et qu’il y a aussi beaucoup de bonnes ressources humaines. C’est l’endroit parfait pour ouvrir une entreprise dans le sens où elle a une grande accessibilité à Séoul ».