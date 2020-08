Zhiyun annonce le CRANE 2S, un stabilisateur plus performant

Zhiyun, marque leader des stabilisateurs professionnels pour appareil photo et smartphone, lance aujourd’hui le CRANE 2S. Un stabilisateur 3 axes qui vient améliorer son prédécesseur, le CRANE 2, avec de nouvelles fonctionnalités. Ce nouveau stabilisateur offre dorénavant une capacité de poids et de volume supérieure et une plus grande flexibilité de tournage !

Le CRANE 2S,une avancée prometteuse pour les vidéastes

Zhiyun est passé à un niveaux supérieur avec le CRANE 2S. En effet, pour suivre dans sa lancée du renouvellement de sa gamme de stabilisateur (le CRANE 3S a fait ses preuves récemment), Zhiyun vient d’annoncer la nouvelle version du CRANE 2.

Un tout nouveau système de verrouillage d’axe vient s’intégrer au CRANE 2S. Une fois verrouillé, l’axe restera absolument immobile sans aucun balancement. Cela pour un équipement photo qui ne bouge pas même lors du transport ou du stockage. Son système d’algorithme Instune se voit mis à jour et affiné. Cette solution va garantir des performances fiables, même dans les environnements les plus difficiles.

Le CRANE 2S de Zhiyun intègre maintenant six modes de stabilisation avec mouvement fluide, pour satisfaire toutes les demandes des vidéastes. Des plus basiques aux plus avancées : suivi panoramique, verrouillé, suivi libre, POV intégral, modes Vortex et Go. Des effets cinématiques avancés tels que Panorama, Timelapse, Motionlapse et Timelapse Longue Exposition sont faciles à créer avec ce nouveau stabilisateur. Mais aussi , le stabilisateur est intégré d’une roue de contrôle de la mise au point, d’un moteur de suivi du point haute précision et un nouvel écran OLED de 0,96 pouces qui permet de basculer rapidement entre les différents modes de prise de vue. Pour finir, le CRANE 2S utilise trois batteries Li-ion 18650 amovibles, offrant une autonomie standard de 12 heures.

Prix et disponibilité

Il sera proposé sous trois versions différentes :

Le pack ​standard​ , avec le CRANE 2S et un trépied vendu au prix indicatif de 659 €.

, avec le CRANE 2S et un trépied vendu au prix indicatif de 659 €. Le pack ​combo ​, avec le stabilisateur, un trépied, un jeu de batteries supplémentaire et la mini poignée TransMount vendu au prix de 699 €.

​, avec le stabilisateur, un trépied, un jeu de batteries supplémentaire et la mini poignée TransMount vendu au prix de 699 €. Un pack ​pro​, contenant le CRANE 2S, un trépied, un support pour smartphone, la mini poignée TransMount, le transmetteur d’images TransMount et le moteur de suivi du point TransMount commercialisé dans les prochaines semaines.

Vous pouvez d’ores et déjà acheter le Zhiyun CRANE 2S sur le site officiel.