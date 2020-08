Elocky : une start-up française référence de la serrure électronique

En France, le marché de la serrure connectée se développe peu à peu. Parmi les solutions existantes, la start-up française Elocky propose des gammes de fermetures Made In France. Faciles à installer et très simples d’utilisation, elles sauront répondre aussi bien aux besoins des particuliers que des professionnels…

Elocky : un système qui réussit depuis son lancement

Fondée en 2015, la start-up Elocky a su imposer son modèle de serrure connectée manuelle sur le marché français. Pourtant au cœur d’un secteur concurrentiel, l’entreprise de Jean-François Charrier, a connu un développement très rapide. En effet, elle propose déjà plusieurs gammes de serrures différentes.

Ces systèmes de fermetures intelligentes ont pour but de répondre à des besoins pluriels qui sauront s’adapter à différentes situations. Ainsi, aujourd’hui, les serrures Elocky sont évidemment utilisées chez des particuliers, pour leurs espaces personnels, mais pas seulement. Tout d’abord, de plus en plus de personnes installent ces serrures intelligentes dans leurs logements de vacances ou leurs résidences secondaires. En plus de se libérer des clés physiques, cela simplifie les démarches lorsqu’il faut accueillir un invité ou un locataire ayant réservé une chambre sur AirBnB.

De nombreuses entreprises utilisent également ces serrures intelligentes dans leur quotidien professionnel. Ainsi, certaines serrures Elocky sont présentes sur des chantiers ou des appartements et maisons témoins pour faciliter le travail et l’accès aux personnes présentes sur les lieux.

La gamme eVy, des serrures au plus proche des attentes des clients

Devant le succès de la première gamme de serrures eVy by Elocky, Jean-François Charrier et toute son équipe ont décidé de lancer une deuxième version de leur gamme de serrures.

Cette nouvelle version, la eVy 2, prend en compte les retours des clients. Elle propose une toute nouvelle serrure électronique, beaucoup plus performante. Avec ce nouveau système de fermeture, la gestion des badges NFC est disponible directement sur le smartphone. La clé de secours, désormais programmable, est elle aussi gérable depuis l’application. Elle peut ainsi permettre d’ouvrir plusieurs portes (donc plusieurs cylindres sur un même lieu ou bâtiment ne nécessitent qu’une seule clé de secours). De nombreuses petites améliorations, pleines de bon sens, qui viennent optimiser encore un peu plus l’expérience utilisateur et facilitent ainsi le passage à ces systèmes de fermeture d’avenir…