Zhiyun CRANE 3S : le nouveau stabilisateur pour les créateurs de vidéos !

Zhiyun, le premier fabricant mondial de stabilisateurs, annonce le lancement de son dernier modèle, le CRANE 3S, à destination des vidéastes et photographes.

Des nouveautés attendues par les créateurs de contenu

Reprenant la facon de tenir de son prédécesseur, le CRANE 3 LAB, cette nouvelle mouture repense la structure et introduit une seconde poignée amovible avec deux options : la poignée EasySling ou la SmartSLing. La première offre plus de confort en position verticale et allongée, tandis que la deuxième offre un panneau de contrôle intuitif avec un écran OLED pour un réglage direct de la caméra et du stabilisateur.

Les professionnels ne seront pas dépaysés. Ce stabilisateur CRANE 3S est compatible avec tout types d’accessoires comme les chariots motorisés, les flèches, les caméras à câble, Easyrig etc…

Une application améliorée pour de meilleurs résultats

Avec le module de transmission d’images Zhiyun TransMount, il sera désormais possible de diffuser le flux vidéo en continu jusqu’à 3 moniteurs différents maximum, y compris les smartphones. Grâce au système ViaTouch 2.0, de l’application ZY Play (Disponible sur Android et iOS), vous pourrez contrôler les mouvements du stabilisateur à distance et également les visualiser. Elle permet également de régler les paramètres de la caméra et du stabilisateur, le tout à distance !

Le Zhiyun CRANE 3S d’ores et déjà disponible à la vente

Vous pouvez vous procurer ce stabilisateur Zhiyun CRANE 3S depuis le 19 mars 2020. Plusieurs options sont disponibles, à des tarifs assez élevés cependant ! En effet, la version avec la poignée SmartSling est au tarif de 849€. Si vous souhaitez la poignée EasySling ce sera 769€ qu’il faudra débourser. Le pack regroupant la poignée SmartSling, un bloc-piles PowerPlus, les controleurs Zoom&Focus, un émetteur de transmission ainsi qu’une pince pour smartphone est quant à lui à 1299€.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel Zhiyun.