Après avoir testé les SkullCandy Push et les Indy, on parle maintenant des Sesh. Ils sont proposés à seulement 59.99€ sur Amazon. On les découvre dès maintenant !

2 196 Commentaires Skullcandy Sesh True sans Fils Earbuds avec Chargeur, Bluetooth Technologie et Microphone, jusqu' 10 Heures de Batterie, IP55 Sueur, Eau et Poussiere... SANS FIL ABORDABLE : les couteurs sans fil sont dhabitude les plus chers. Sesh vous offre cette technologie dernier cri un prix qui convaincra tout le monde.

DES HEURES DE PUISSANCE: les batterie des couteurs Sesh durent 3 heures, idal pour la gym ou tudier. Le boitier de recharge permet de rajouter 7 heures afin de rebrancher les couteurs.

Design & construction

Tout comme les Indy et les Push, l’emballage est soigné, c’est bien évidemment notable.

Concernant les écouteurs et la boite permettant leur recharge, c’est tout bonnement qualitatif : Plastique de bonnes factures, charnière de la boite solide, et un bon système de maintien avec des aimants.

Concernant le design, nous avons ici un design qui se rapproche des SkullCandy Push, et qui s’éloigne énormément des Indy. En effet, c’est sobre, discret, bref, on adore !

Au niveau des accessoires, on ne retrouve qu’un câble Micro-USB (et non pas USB-C) qui est très (trop) fin. Les écouteurs sont certifiés IP55.

Les Sesh tiennent superbement bien dans les oreilles, peu importe la situation : Vent violent, pluie, beau temps, etc…

Connectivité et navigation

Au niveau de la connectivité entre le smartphone et les SkullCandy Sesh, nous sommes sur du Bluetooth 5.0 (bien évidemment rétrocompatible avec des appareils qui auraient uniquement du Bluetooth 4.0). Afin de faire fonctionner les deux écouteurs en même temps, nous devons sortir l’oreillette gauche, puis celle de droite. Les deux vont se synchroniser automatiquement.

Pour la recharge, on est sur du Micro-USB, ce n’est pas étonnant, mais on aurait préféré de l’USB-C.

Les touches de navigation sont faciles à prendre en main, elles sont indiquées dans la boite de l’appareil. Ce sont de vrais boutons qui sont situés sur les écouteurs, on a malheureusement tendance à appuyer fort pour que cela se déclenche, et une petite douleur peut apparaître dans l’oreille.

Le son

Ces SkullCandy Sesh ont un son qui est assez impressionnant compte tenu de la petite taille de ces écouteurs. SkullCandy nous annonce que les fréquences de réponse sont de 20Hz à 20Khz, ces deux fréquences ont bien été atteintes lors de notre test. Nous pouvons donc profiter de nos musiques avec une bonne puissance, une bonne dynamique et avec un excellent son sans même toucher aux paramètres audio du téléphone. On aime beaucoup !

L’autonomie

La marque nous annonce une autonomie de 10h en rechargeant les écouteurs dans leur boite, lorsque l’on s’en sert plus, nous avons réussi à atteindre 12 heures ! SkullCandy continue de marquer des points sur ces écouteurs !

Conclusion

A 59.99€ sur Amazon, ces écouteurs sont tout simplement incroyables. Nous sommes également certains qu’à l’heure actuelle, après avoir testé les SkullCandy Indy et Push, ce sont les meilleurs écouteurs True Wireless créés par la marque. On recommande vivement !

