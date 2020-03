Le Xiaomi Redmi Note 9S arrive en France, fuite des Huawei P40 et l’avenir de Windows 10 – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Siri, COVID-19, WhatsApp et Disney+. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xiaomi, Huawei et Windows 10. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Xiaomi dévoile le Redmi Note 9S

Malgré une rude concurrence dans le marché des smartphones, Xiaomi a réussi à tirer son épingle du jeu avec de nombreux produits de qualités tel que la gamme Redmi Note. Aujourd’hui la marque s’insère encore plus dans le marché occidental en commercialisant dans les prochaines semaines le Redmi Note 9S. Nouveau-née de la gamme Redmi Note, le 9S reprend le même form factor que le Redmi Note 9 et Note 9 Pro Max. Le smartphone embarquera une Snapdragon 720G, ainsi que quatre capteurs photo pouvant aller jusqu’à 49MP.

Coté stockage, deux déclinaisons seront disponible, l’une avec 64 Go et une autre disposant de 128 Go de stockage. Le NFC semble pour le moment absent de sa fiche technique, mais le Redmi Note 9S dispose d’une charge rapide à 18W. Le produit sera disponible le 7 avril et est déjà pré-commandable en deux configurations sur GearBest. La première avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM à 249$ HT et la seconde avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM à 279$ HT. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article Le Xiaomi Redmi Note 9S arrive en France !

Les Huawei P40 et P40 Pro fuitent

Huawei annoncera cette semaine ses nouveaux flagships, le P40, sa version Pro et un modèle Premium. Avant même l’annonce officielle, les designs et certaines caractéristiques sont déjà en fuite. Compatible 5G, le P40 reprend des codes de design déjà très populaires au premier trimestre 2020. Son P20 ayant déjà été reconnu comme leader de la photographie, cette fois-ci le chinois prétend ne pas rentrer dans la course au nombre de pixels pour ses capteurs, à l’instar de Xiaomi et Samsung.

La photo resterait tout de même un de ses arguments de vente principaux et ne ferait pas de concession. Comme nouveauté, son très grand écran de 6.58 pouces devrait être replié sur les bordures pour donner une sensation de « borderless ». Evidemment, les dernières technologies telles que le capteur d’empreintes sous l’écran et la recharge rapide sont de la partie. Plus de détails sur ces smartphones dans notre article dédié Huawei P40 et P40 Pro, les caractéristiques fuitent avant leur présentation.

L’avenir de Windows 10 se dévoile en vidéo

Depuis la sortie de Windows 10, l’interface n’a pas énormément évolué. Après avoir franchi la barre des 1 milliard d’appareils équipés de Windows 10 à travers le monde, Microsoft ne s’arrête pas ici. Pour fêter ce chiffre, Panos Panay, le « chief product officer » de Windows et des appareils Surface, a publié une vidéo sur Instagram.

À travers le post, on découvre les ambitions de Microsoft en termes de design pour Windows 10. Premièrement, l’écran de verrouillage revoit le style de l’horloge qui est désormais plus grand. Ensuite, Microsoft souhaiterait supprimer les couleurs de tuiles de l’écran démarrer qui laisserait sa place à des tuiles grises ou blanches selon le thème du système. Ce changement est accompagné d’un redesign des icônes qui sont déjà en cours de déploiement. Enfin, l’interface de nombreux programmes comme l’explorateur de fichier ou la galerie sont totalement revus. On pourrait voir ces changements à partir dans une prochaine mise à jour de Windows. Cependant, cela devrait prendre pas mal de temps avant d’arriver à ce résultat. Notez qu’il ne s’agit ici qu’un aperçu, au cours du développement, Microsoft pourrait changer d’idée.

Les Huawei P40 et P40 Pro fuitent

Huawei annoncera cette semaine ses nouveaux flagships, le P40, sa version Pro et un modèle Premium. Avant même l'annonce officielle, les designs et certaines caractéristiques sont déjà en fuite.