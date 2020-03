Samsung : vers un capteur de 150 mégapixels

Après les 108 mégapixels du Samsung Galaxy S20 Ultra, le géant coréen travaillerait sur un nouveau capteur de 150 mégapixels. Une annonce qui nous replonge 7 ans en arrière, quand la course aux pixels était d’actualité.

Depuis quelques années déjà, Samsung a habitué son public à augmenter la taille de ses capteurs. De 48 à 108Mp en passant pas 64, le géant coréen ne semble pas vouloir s’arrêter là.

Le Samsung S20 ultra possède déjà un capteur de 108Mp

150 mégapixels, pour quoi faire ?

Le forum clien.net a sorti le premier cette information. Samsung travaillerait sur un nouveau capteur d’un pouce d’une résolution de 150 mégapixels. Xiaomi et Oppo devraient pouvoir être les premiers à équiper ce nouveau module photo dans leurs prochains flagship début 2021.

Si l’industrie du smartphone semble revenir dans une course aux mégapixels, c’est pour coupler cette partie hardware à sa partie software, qui n’existait pas il y a huit ans de cela. Aujourd’hui, ils sont assez puissants et ont assez de stockage pour y trouver un intérêt.

Samsung a par exemple pu rendre avantageux son capteur de 108Mp pour deux raisons principales. Avec nona-binning, la technologie fusionne neuf pixels pour n’en faire qu’un. Le capteur délivre des images de 12Mp, avec pour avantage une meilleure clarté. Il engrange plus de lumière pour les photos en basse luminosité. À l’inverse, dans les situations de surexposition, la fusion des pixels permet une réorganisation des couleurs pour plus de détails selon le constructeur.

Une image plus claire et plus précise

De plus, cet immense capteur permet aussi de prendre des photos de 108Mp. Volumineuses certes, elles ont l’immense avantage de pouvoir être recadrées sans perte en qualité. Avec 150Mp, la prise de photo délivrerait des images de 16Mp avec la technologie nona-binning. Une image encore plus claire et encore plus facile à recadrer.

Dans cette course effrénée pour savoir qui sera le meilleur smartphone en photo, Samsung compte bien garder son leadership. La préparation d’un capteur de 150Mp suggère la volonté de la marque d’équiper les smartphones pour toutes les possibilités dans ce domaine.