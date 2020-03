Samsung Galaxy S20, les meilleurs photophones ?

De plus en plus onéreux, nos smartphones sont désormais un énorme investissement pour notre porte-monnaie. Le marché innove sans cesse au niveau hardware et principalement du côté des capteurs photo. Tout doucement introduits depuis quelques années, les capteurs se diversifient et se multiplient sur nos smartphones. Un capteur de 108 Mpx, un zoom x100, des téléobjectifs, des ultras grand-angles etc. C’est ce dont dispose la gamme de Samsung Galaxy S20. Pour y voir un peu plus clair, nous allons vous expliciter chacun des capteurs et les possibilités qu’ils offrent pour votre âme de photographe.

5 objectifs différents pour des photos de qualité ?

Un capteur principal détaillé et zoomé

De 64 Mpx sur le S20 et S20+ ou de 108 Mpx pour le S20 Ultra, le capteur principal grand-angle est là pour offrir des détails percutants à vos images. L’objectif est de capturer le plus d’informations afin d’avoir une photo de qualité, modifiable avec peu voir pas de perte de qualité. Ceux-ci permettent notamment de filmer des vidéos en 8K (f/2,0).



Capteur principal S20 Ultra (Source – 01net)

Les lentilles Zoom des trois smartphones pourront aussi vous permettre de garder des photos qualitatives tout en zoomant dans vos images. Concernant les Samsung Galaxy S20 et S20+, ceux-ci disposent d’un téléobjectif de 64 Mpx permettant un zoom maximum x30 (x3 sans perte de netteté). Quant au S20 Ultra, le smartphone dispose d’un zoom 48 Mpx sans perte de netteté x10 et un zoom maximum x100.

A la vue des premiers retours de rédactions tel que 01.net, le zoom de 108 Mpx du S20 Ultra offre une qualité de rendu époustouflante. On peut en effet constater avec les photos ci-dessous, que le zoom optique x30 n’offre aucune perte de qualité à la photo.



Source – 01net

Bien logiquement, le zoom x100 se fait de manière numérique et donc crée une perte de qualité avec du bruit dans l’image photographiée.

Source – 01net

Un ultra grand angle et un ToF pour ne rien rater

Les trois modèles de Samsung Galaxy S20 disposent d’un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx. Celui-ci offre un champ de vision de 120°, ce qui permet d’obtenir un cadrage plus large sur vos photos, donc plus d’éléments. Pour finir, un capteur ToF fait aussi son apparition sur le S20+ et S20 Ultra afin d’améliorer la profondeur de champ, principalement sur les modes portraits.

Ultra grand-angle S20 Ultra (Source – 01net)

La qualité, ça se protège !

La plus-value de ces smartphones est donc bel et bien dans la qualité de leurs capteurs photos. Une coque est donc primordiale pour protéger ces appareils haut de gamme. Loin de la qualité douteuse d’une coque Aliexpress, nous vous conseillons la coque Spigen Tough Armor pour vos Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. D’une résistance irréprochable, ces coques ont passé et validés le célèbre test de chute Mil-grade (MIL-STD 810G-516.6). Ainsi, cela vous garantit une résistance idéale aux aléas de la vie et aux chutes inopinées de votre smartphone.

Les premières prises en main sur cette nouvelle trilogie semblent très intéressantes. On remarque une bonne maitrise au niveau de la qualité d’image. Les détails sont présents et les zoom optiques permettent de shooter nettement sur de longues portées. Plus d’avis et de tests arriveront prochainement après la sortie des smartphones le 6 mars. On apprend aussi qu’une mise à jour très importante dédiée à la batterie et aux capteurs photos fera bientôt son apparition.