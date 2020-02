BenQ Corporation est une société taïwanaise dont le siège est situé à Taoyuan. A savoir, son nom BenQ est l’acronyme de Bringing enjoyment n Quality to life. Alors est-ce que la Screenbar de BenQ améliore la qualité et la joie dans notre quotidien ?

Unboxing de la Screenbar

Tout d’abord, la barre d’écran arrive dans un grand paquet représentant les dimensions suivantes : 45 x 9 x 9,2 cm. Et affiche un poids plume de 531 grammes.

BenQ screenbar-package

Mais ce n’est qu’une barre, pas un matériel hyper complexe comme un micro-ordinateur.

BenQ screenbar-unboxing

Au niveau des composants, il n’y en a pas beaucoup : la barre par elle-même, un système de contrepoids et le câble USB pour la brancher.

Installation de la Screenbar et encombrement

On ne peut pas plus simple. Il suffit de 3 étapes pour installer sa nouvelle screenbar. Ainsi il faut clipser le bras du contrepoids sur la barre led, puis relier sur le secteur avec le câble par le port micro-USB.

screenbar-les boutons au dessus de l’écran

Enfin poser le bras sur le haut de votre écran. C’est fini. De plus, il est utile de préciser que l’on économise de l’espace. Car, avec sa pince de fixation sur écrans plats, cette barre se dimensionne sur une épaisseur de 1 cm à 3 cm.

Compatible avec tout écran

Premières impressions

Eh bien, ce ne sont que de bonnes impressions au premier abord. Tout simplement parce que cette screenbar est ultra-simple d’utilisation.

Ainsi grâce à un capteur de luminosité intégré, l’éclairage LED s’adapte automatiquement. Donc dans mon bureau et dans le noir, cela fait office de lampe principale sur la zone de travail uniquement.

Bien sûr, le réglage peut être effectué de manière manuelle pour un confort plus précis et répondre aux attentes de l’utilisateur.

BenQ screenbar-in action

Et il y a aussi un bouton permettant d’éteindre la lampe.

Anti-reflet et éclairage d’ambiance

Lors de son utilisation quotidienne, un des points les plus appréciables est le design optique asymétrique qui éclaire uniquement sur l’espace de bureau devant l’écran et assure l’absence de reflets sur l’écran de travail.

screenbar-température de la couleur ajustable

De plus, un autre plus pour cette barre d’écran est un bouton donnant la possibilité d’ajuster la température des couleurs de la lampe LED.

La palette de couleurs disponible

Ainsi avec une lumière chaude, on se détend et cela régénère votre énergie. Au contraire d’une lumière plus froide qui permet la concentration et augmente l’efficacité du travail.

.

Conclusion et prix

Pour conclure, c’est une screenbar de qualité, qui permet de ne plus avoir de lampe de bureau. Et surtout, elle est anti-lumière bleue et évite les reflets. Ainsi le confort visuel lors du travail sur écran est optimum, de même que sur l’éclairage de votre espace de travail.

Description de la barre et ses boutons

Tout cela avec une lampe LED à longue durée de vie et consommant moins. Enfin, le choix de la couleur permet de s’adapter à vos besoins. Un must-have pour qui travaille beaucoup sur écran.

Cette barre d’écran de BenQ est disponible sur Amazon au prix de 104,66 €