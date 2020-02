Honor lance le Honor 9X Pro, View 30 Pro, MagicBook 14 et les Magic Earbuds hors de Chine

Malgré un MWC 2020 annulé pour cause d’urgence sanitaire mondiale, Honor a tout de même maintenu sa conférence à Barcelone. Une conférence où Le Café du Geek à eu l’opportunité d’y assister sur place. Durant cette conférence, qui était aussi disponible en live sur YouTube ou encore Twitter, la marque chinoise affiliée à Huawei a saisi l’occasion pour y dévoiler ses nouveaux produits mais aussi présenter l’avenir de la marque, résolument tournée vers la jeunesse.

Honor 9X Pro

Honor 9X Pro vue de face…

…et vue de dos

Présent depuis juillet 2019 en Chine, le Honor 9X Pro a pris son temps pour traverser l’Europe. La faute à un conflit entre les États-Unis et Huawei, la maison mère d’Honor. Quasiment similaire à son ainé, le 9X, la version Pro se démarque malgré tout par la présence du nouveau processeur, le Kirin 810. De plus, le smartphone dispose d’un écran LCD Full HD+ somme toute classique. Côté performance, en plus de son processeur Kirin 810, le nouveau smartphone d’Honor dispose de 6 Go de Ram et de 256 Go de stockage avec une possibilité de l’étendre à 512 Go.

Le GPU est par ailleurs équipé d’un Liquid Cooling System. La batterie dispose de 4000mAh et l’appareil photo de 48MP se décline en trois objectifs. Tout comme son prédécesseur, le Honor 9X Pro dispose d’un lecteur d’empreinte digitale et d’une caméra de face pop-up de 16MP. Pour la version avec 256 Go de stockage et 6 Go de RAM, il vous en coûtera 249€. Le smartphone sera disponible dans plusieurs pays d’Europe, dont la France, début mars.

Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro vue de face…

…et vue de dos

Annoncé en même temps que le 9X Pro, la version Pro du Honor View 30 est aussi de la partie en Europe. Avec un écran de 6,7 pouces, il embarque une puce Kirin 990 5G. Honor promet de proposer la 5G la plus rapide à ce jour. Sa caméra de doté elle aussi de trois objectifs, bien que disposé différemment par rapport au 9X Pro, se compose d’un premier objectif à 12MP f/2.2, d’un second à 40MP f/1.6 et d’un troisième à 8MP f/2.4.

Un APN sobrement appelé Matrix Camera. Sa batterie est un poil supérieur à l’autre smartphone présenté lors de la conférence, avec une puissance de 4100mAh. C’est par ailleurs le seul smartphone à disposer de la recharge sans fil. Son prix et sa date de sortie n’ont pas été communiqués par Honor durant la conférence.

Le MagicBook 14/15

Après le marché des smartphones et des montres, Honor débarque dans le marché des PC portables milieu de gamme avec le Honor MagicBook 14 pouces et 15 pouces. Une belle incursion prometteuse aux vues des premiers éléments. Dans un form factor très compact, le laptop se trouve être relativement léger avec 1,38kg dans sa version 15 pouces. Un liseré bleu s’active tout autour de la face extérieure de l’écran, qui se tourne à 180 degrés, une fois l’ordinateur allumé. Pour l’instant, cela n’est ni plus ni moins qu’un atout esthétique qu’autre chose. Disposant d’un lecteur d’empreintes digitales, le Honor MagicBook innove avec une pop-up Webcam.

Une webcam caché dans le clavier du MagicBook

La webcam est cachée dans une touche et ne s’active qu’en appuyant dessus. Un bon moyen de protéger la vie privée des utilisateurs. Côté puissance, un ventilateur est intégré au PC malgré sa finesse. 8 Go de Ram DDR4 et 256 Go de stockage SSD compose le MagicBook d’Honor. Une AMD Razen 5 3500U avec une Radeon Vega 8 GPU s’occupe de la partie graphique. Une autonomie de 10h est prévue, soit le standard des pc portable. Nouveauté qui accompagne le Honor MagicBook 14, c’est la prise en charge du MagicLink 2.0. Cette fonctionnalité permet, en plaçant son téléphone (Honor) à l’endroit dédié, d’afficher l’écran de son smartphone directement sur son PC et de pouvoir le gérer directement sur le MagicBook.

180° de souplesse

On a pu avoir un aperçu en exclusivité et le MagicLink 2.0 fonctionne sans latence. Cela permet d’augmenter grandement l’ergonomie entre le smartphone et le pc. En effet, il est possible de copier-déposer des fichiers directement sur le pc depuis son smartphone Honor. La réciproque fonctionne aussi toute aussi simplement. Enfin, le MagicBook tournera sous Windows 10.

Honor MagicWatch 2

Déjà présentée il y a quelques mois, la Magic Watch 2 revient en éditions limitées issues de collaboration avec divers artistes. Des nouveaux bracelets ainsi que des nouveaux fonds d’écrans vont désormais être disponibles pour tous les possesseurs présent et futur de la Honor Magic Watch 2.











Plus de 1400 fonds d’écrans qui ont été conçus par des fans sont disponibles. Autre nouveauté pour la Honor Magic Watch 2, le suivi du cycle menstruel sera bientôt disponible via une mise à jour qui devrait arriver prochainement. Les bracelets Honor EasyFit Strap seront en boutique dès avril prochain au prix de 35,9€.

Les Magic Earbuds

Autre nouveau venu dans le Honor-verse, ce sont les écouteurs True Wireless avec réduction de bruit active, les Magic Earbuds. Ils rentrent en concurrence directe avec les Airpods Pro d’Apple, mais aussi les WF-1000XM3 de Sony ou encore les Echo Buds d’Amazon. Des écouteurs qui ne sortent pas du lot vis-à-vis de ses concurrents et qui préfèrent rentrer dans le moule plutôt qu’innover. Avec deux coloris, un blanc classique et un bleu turquoise très élégant, Honor appose son nom sur les tiges qui embarquent trois micros.





Il est possible de régler des « tap » pour paramétrer diverses actions. De plus, pour avoir essayé les Magic EarBuds, il est fort probable que des embouts supplémentaires soient disponibles. Les embouts présents de base sur les écouteurs sont très fins et ne se sont pas maintenus dans mes oreilles. Avec un prix de 129€, les Magic Earbuds sortiront dans plusieurs pays début Avril.









De nombreux produits avant la mise en place d’un écosystème viable ?

Honor, ainsi que le groupe Huawei prépare son avenir. À raison au vu des sanctions émises par les États-Unis à leur encontre. Pour rappel, les firmes américaines n’ont pas l’autorisation de travailler avec Huawei et Honor. Des firmes dans lesquels sont comprises Google, Facebook etc. Un énorme bâton dans la roue que représente Huawei et Honor.

Pour garder ses utilisateurs et en convaincre de nouveaux, Honor à sortie de nombreux nouveaux produits marchant tous en parfaite symbiose entre eux. Un peu à la manière du MCU, où les Super-Héros ont été amenés au cinéma séparément avant de tous les réunir, la firme chinoise part d’une pléthore de produit avant de les réunir au sein d’un écosystème. Nous vous détaillerons tout ceci dans la partie 2 de cet article. Une seconde partie ou nous serons amenés à évoquer le Honor-Verse ainsi que l’avenir de la marque sur la scène internationale.

Note du rédacteur : Afin de vous éviter une lecture déjà bien trop longue, nous avons séparé en deux articles les annonces faites par Honor. Merci pour votre soutien.