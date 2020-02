TEST – Technics Ottava S SC-C50 : L’enceinte haut de gamme !

La Technics Ottava S SC-C50 est une enceinte premium, la marque est bien connue pour sa Hi-fi haut de gamme. Nous l’avons passé au crible pour vous !

Design de la Technics Ottava S SC-C50

La Ottava S SC-C50, est une enceinte avec un design moderne. La face avant est en arc pour une meilleure diffusion du son dans la pièce.

Technics Ottava S SC-C50 – La face avant

En dessous, on retrouve une lumière blanche, qui fait office de témoin de fonctionnement.

Sur la face supérieure, on retrouve un petit écran OLED, avec un cercle de touches pour contrôler l’enceinte. On retrouve également la mention “Technics”. Cette face est en métal brossé de très bonne facture.

La face supérieure avec l’écran OLED et les boutons physiques

À l’arrière, un déflecteur en plastique vient prendre place lui aussi en forme d’arc.

Technics Ottava S SC-C50 – La face arrière

Au global, on à une enceinte particulièrement lourde 6 kg, avec un design moderne sans être trop tape-à-l’oeil pour se fondre dans votre intérieur. Les finitions sont impeccables.

Connectique & Fonctionnalités

Technics nous donne toute les possibilités pour écouter nos musiques préférées avec une connectique large :

Port USB

Entrée réseau (RJ45)

Prise optique

Entrée jack 3.5mm.

Les fonctionnalités sont également larges avec :

du Bluetooth

AirPlay

Chromecast

Spotify & Deezer Connect

Radio

Il est également possible de faire du Multiroom avec cette enceinte. Autant dire que toutes les possibilités sont là, vous avez le choix !

Son de la Technics Ottava S SC-C50

La Ottava S reste plutôt compacte pour ce type d’enceinte, mais elle s’adapte parfaitement à tout type de pièce, grande comme petite ce qui est vraiment agréable. On a un son d’excellente qualité qui est équilibré. Relevons tout de même un peu de mise en avant des basses, rendant le son plus dynamique et avec de la profondeur.



L’avantage c’est que l’empreinte sonore de cette enceinte devrait convenir au plus grand nombre. Du classique au rock, la Ottava S excelle sur tous les domaines.

Pour la meilleure expérience possible, Technics a équipé son enceinte de la technologie Space Tune. Grâce à un microphone interne, elle va pouvoir déterminer sa position dans la pièce et donc en conséquence, proposer le meilleur son possible. La technologie est vraiment efficace puisque on à une réelle proximité avec le son.

Conclusion

La Ottava S SC-C50 est une enceinte audiophile proposé à 750€. Elle propose une qualité de fabrication et son irréprochable.