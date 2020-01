CES 2020 : La Boombox 2 JBL, l’enceinte avec 24 heures d’autonomie !

Le marché des enceintes connectées continue de s’enrichir avec de nouvelles enceintes toujours plus performantes. Aujourd’hui, c’est la Boombox 2 JBL qui se dévoile pour le CES 2020. Le constructeur annonce un produit avec 24 heures d’autonomie…

Boombox 2 JBL : Partir sur de bonnes basses

La dernière née de la gamme JBL se dévoile et elle semble déjà avoir tout pour plaire. La BoomBox 2 JBL offre un son Pro Original avec des basses très puissantes, combinées à des médiums clairs et des aigus nets.

Dave Rogers, Président de la division Lifestyle Audio chez HARMAN, co-constructeur de l’enceinte déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer la prochaine génération de notre plus grosse enceinte portable, avec les basses les plus amples, les plus puissantes et les plus profondes à ce jour« .

Un compagnon de voyage à emmener partout !

Pour la Boombox 2 JBL, la musique n’est plus son seul atout. En effet, en plus d’être facile à transporter, l’enceinte se transforme également en PowerBank pour recharger vos appareils USB. Utilisable à n’importe quel moment, cette fonctionnalité vous permettra donc de ne jamais manquer de batterie !

Ensuite, sa connexion simplifiée en Bluetooth permettra de connecter n’importe quel appareil sur l’enceinte.

Enfin, elle est également étanche sous la norme IPX7, ce qui lui offre une résistance à tout épreuve. Neige, Sable, pluie ou même chute dans une piscine, la Boombox 2 JBL est parée à toute épreuve !

PartyBoost : Le must-have Pour les soirées d’envergure !

Comme pour ses précédents produits, JBL propose le PartyBoost, qui permet de connecter un nombre illimité d’enceintes JBL entre elles. Une fonctionnalité indispensable pour profiter d’un son encore plus impressionnant.

Enfin, ce monstre de puissance sera en vente à partir du printemps 2020. Disponible chez tous les principaux distributeurs et sur le site JBL, l’enceinte devrait se trouver au prix de 499€. Un prix dans la lignée de la version précédente, dont le prix avoisinait également les 500€ à sa sortie.