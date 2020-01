Myprotein – Toutes les astuces pour optimiser son sport

Comme vous l’aurez deviné, le sport est de plus en plus présent à la rédaction. Entre deux pauses on boit un shaker Myprotein, fait une centaine de tractions et on gobe 3 œufs. Trêve de plaisanterie, on s’est remis au sport et ceci avant les résolutions de nouvelle année. Pour cela il faut, de la motivation, et de la sueur ! Et quelques petites choses autour, comme des habits adaptés, de la nourriture correcte, pas trop riche en glucides ni en lipides.

Manger sain, la base d’une remise en forme

La plupart des personnes souhaitant se mettre au sport radicalement pensent aux shakers et à aller à la salle mais le sport ce n’est pas que ça. C’est surtout un mode de vie plus sain et faire fonctionner les muscles de son corps. Après une séance, puis deux, puis trois le corps se fatigue. C’est pourquoi en le supplémentant et en l’alimentant correctement la récupération est plus aisée.

Nous avons pu tester quelques aliments, suppléments et même habits Myprotein pour suivre notre progression. Pour commencer par le réveil, le petit déjeuner, où il est facilement possible de remplacer les céréales et le nutella par des tartines saines. Le mieux serait des flocons d’avoine, du lait d’amandes ou de coco et des amandes mais l’adaptation doit se faire doucement. Remplacer sa nourriture matinale pleine de sucre et de conservateurs par des bons lipides, glucides et un petit fruit et votre corps pourra vous en remercier. Pour cela, un petit déjeuner sain peut ressembler à ceci :

Assez nourrissant et cette fois-ci sain pour le corps, ce repas permettra à votre organisme de s’activer en douceur.

Se supplémenter efficacement sans trop en faire

Coupler une alimentation saine avec des vitamines, compléments et petits boosts naturels d’énergie vont agir dans le bon sens. Ne pas être en manque d’une vitamine est la base d’un corps en bonne santé (sans compter ne jamais aller dans l’excès de quoi que ce soit).

Pour cela les Oméga 3 ainsi que les vitamines Pack sont un bon moyen de commencer à se supplémenter sans se ruiner.

Myprotein vous habille aussi !

Pour s’entraîner sans ruiner sa garde robe, il faut aussi avoir des habits adaptés. Et pour avoir déjà essayé de m’habiller légèrement pour aller courir j’ai vite regretté… C’est pourquoi je peux vous conseiller quelques produits en promotion actuellement.

La partie importante des vêtements de sport est d’associer confort et utilité. Pourquoi met-on un legging pour aller courir ? Pour avoir plus chaud évidemment. Voici quelques accessoires pour le running qui peuvent s’avérer utiles :

Pour les Vegans ou bien les bodybuilders, il y en a pour tout le monde, allez regarder sur le site Myprotein !