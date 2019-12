Trois jeux vidéo de sport pour les sportifs de salon

Le Café du Geek s’est acharné à tester chaque jeu ayant un lien avec le sport. Plutôt que de regarder passivement un beau match de foot ou de basket-ball, pourquoi ne pas en être le principal protagoniste ? Et en profiter pour développer la musculature de vos doigts ? Voici trois jeux vidéo de sport

FIFA 2020 – La référence des jeux vidéo de sport

PC, PS4, Switch, Xbox One

Si FIFA 2020 reste la référence des jeux vidéo de sport et de football, c’est avant toute grâce à son énorme base de contenus, qui intègre quasiment toutes les équipes au monde, ainsi que leurs joueurs. Il est difficile de mettre en défaut le travail technique (graphisme et animation) réalisé sur ce titre. De même pour le modèle physique du ballon, qui est relativement réaliste. Nous sommes avant tout devant un jeu d’arcade plus qu’une simulation.

Le rythme est effréné, l’action non-stop, nous sommes là pour jouer et non pas pour construire. Avec vos potes sur le canapé ou en ligne, il est rare de s’ennuyer. En mode solo, nous profitons de différents modes comme Carrière ou Volta qui apporte des fonctionnalités et des axes vidéoludiques différents sur la durée. Néanmoins, cela ne compense pas le fait que nous sommes avant tout devant un jeu d’arcade.

Pour tous ceux qui veulent avant tout un titre footballistique où la stratégie est beaucoup plus prééminente et plus proche de la simulation, vous n’avez pas d’autre choix que de vous orienter vers PES 2020.

Scénario : 1/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4/5

Avis : 4/5

NBA 2K20

PC, PS4, Switch, Xbox One

Cette série est certainement l’une de nos préférées des jeux vidéo de sport. Nous avons ici une retranscription fidèle de tout ce qui fait plaisir quand nous regardons ou jouons au basket-ball. Tout d’abord une base de contenu très complète, puis une modélisation 3D de très haut niveau et une animation qui est du même acabit.

En termes de gameplay, c’est toujours un délice. Très rapidement, nous maîtrisons les commandes et pouvons mener notre équipe vers la victoire. Cette année, la défense est particulièrement bien travaillée. Car si l’attaque est essentielle, il ne faut jamais négliger sa base arrière au risque de le payer par des retournements de situations très déplaisants. Le plaisir de jeu est immédiat et la construction de stratégies se fait naturellement. Nous apprécions également un mode carrière très complètes, mais dans l’absolu nous regrettons un manque de nouveauté. Le jeu multi devant la télévision sera l’occasion de balancer des vacheries à vos amis et néanmoins adversaires.

Par contre, 2 K Games abusent vraiment de la monnaie virtuelle. Ainsi, dans le mode Carrière, il est très difficile de progresser sans sortir sa carte bleue. Alors que nous achetons un jeu complet et coûteux, cela est réellement scandaleux. Toutefois, la responsabilité n’en incombe pas uniquement à l’éditeur. Si les joueurs boycottaient ces transactions qui permettent de payer pour avancer plus vite, les éditeurs finiraient par s’abstenir.

Scénario : 2/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4/5 à cause du pognon demandé en plus pour avancer plus vite

Mario Tennis Aces

Switch

Les amateurs de tennis sont les parents pauvres du jeu vidéo depuis quelques années. Je suis premier à regretter l’absence de Virtua Tennis, Top Spin en 2019 et ce n’est pas World Tour Roland-Garros qui va nous consoler. Actuellement, le seul titre qui donne envie de jouer au tennis sur console existe uniquement sur switch et se nomme Mario tennis Aces. Nous avons là une quinzaine de personnages Nintendo, accompagnés chacun d’un cours de tennis stylisé.

Les amateurs de réalisme en seront pour leurs frais. Nous avons à notre disposition toute une série de coups spéciaux, plus impressionnants et dévastateurs les uns que les autres. Au point qu’à certains moments, votre raquette risque de casser. Nous sommes là pour jouer vite, jouer fun et non jouer vrai.

Le mode solo est sympathique, mais d’un niveau de difficulté élevée. En multijoueur, on s’éclate vraiment, nous retrouvons un peu les sensations d’un smash Bros mêlé avec du fun et un petit sentiment de n’importe quoi à certains moments. Néanmoins, nous n’allons pas bouder notre plaisir, on frappe vite, on frappe fort, on rigole et c’est tout ce que nous lui demandons.

Nous regrettons toutefois un contenu un peu léger et l’absence d’un mode de jeu un peu plus « réaliste ».

Scénario : 1/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4/5

Article rédigé par Yazid Amer.

Si vous ne souhaitez pas forcement des jeux vidéo de sport, retrouvez également d’autre sélection de jeux vidéo pour noël :