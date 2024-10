Bandai Namco dévoile les premiers chiffres sur Dragon Ball:Sparking ! ZERO, le jeu est un succès ! 

Après son annonce et ses nombreux trailers, tout le monde savait que Dragon Ball : Sparking! ZERO serait un grand succès. Toutefois, personne ne s’attendait aux premiers chiffres monstrueux dévoilés par Bandai Namco. En effet, l’éditeur japonais a révélé que Dragon Ball : Sparking ! ZERO s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires en seulement 24 heures depuis son lancement. Et ça ne fait que commencer…

Dragon Ball:Sparking ! ZERO, le roi de tous les jeux Dragon Ball ?

Lancé le 11 octobre dernier, Dragon Ball:Sparking ! ZERO est un jeu de combat d’arène en 3D de la franchise Dragon Ball du regretté Akira Toriyama. Il suit les traces de la série Tenkaichi, dont le dernier opus remonte à 2007 avec Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3. Depuis, les fans de la licence sont restés sur leur faim, et, même si Dragon Ball FighterZ fut un succès en termes d’e-sport, les nostalgiques ne s’empêchaient pas d’espérer un opus similaire au jeu de 2007.

17 ans plus tard, Bandai Namco réalise le vœu de la communauté en annonçant Dragon Ball:Sparking ! ZERO. Doté d’un gameplay similaire à Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 mais avec des graphismes améliorés et de nouveaux personnages jouables, le jeu a tout de suite conquis de nombreux joueurs. De plus, il embarque tous les arcs Dragon Ball, avec une mode histoire à faire frissonner autant les nostalgiques que les nouveaux venus.

Résultat : à sa sortie, Dragon Ball:Sparking ! ZERO s’est vendu comme de petits pains. Les premiers chiffres de Bandai Namco ne font que montrer ce succès phénoménal : selon l’éditeur japonais, le jeu a franchi la barre impressionnante des 3 millions d’exemplaires vendus en seulement 24 heures. Il surpasse donc Dragon Ball FighterZ avec ses 2 millions d’exemplaires expédiés au cours de la première semaine. Il a également atteint un pic de 1 225 000 joueurs simultanés sur la plateforme, détrônant ainsi Street Fighter 6 et Tekken 8.

Le lancement impressionnant de Dragon Ball:Sparking ! ZERO marque donc un autre succès pour Bandai Namco cette année. Reste à voir s’il va remporter également le titre du meilleur jeu de combat de 2024. En attendant, vous pouvez déjà doser sur le jeu sur PS5, Xbox Series et PC à partir de 79,99 euros.