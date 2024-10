Casio lance Moflin, un robot à câliner pour apaiser votre stress

Casio a dévoilé Moflin, un robot à fourrure spécialement conçu pour offrir réconfort et apaisement à ceux qui le câlinent. Contrairement à d’autres robots animaliers comme Aibo de Sony, Moflin ne se déplace pas tout seul. Il est fait pour être tenu et câliné, imitant les comportements affectueux d’un véritable animal de compagnie.

Ce robot de Casio aura sa propre personnalité

Développé à l’origine par la start-up japonaise Vanguard Industries, puis fabriqué et distribué par Casio, Moflin n’est pas un simple jouet. Il est équipé d’intelligence artificielle (IA). De ce fait, il peut évoluer au fil du temps en fonction de ses interactions avec vous. Moflin apprend à reconnaître la voix de son propriétaire, mais aussi la façon dont il est manipulé. Au fur et à mesure, il réagira avec des sons et des mouvements uniques, simulant ainsi une relation émotionnelle personnalisée.

Plus vous passerez de temps avec Moflin, plus il développera une personnalité qui reflète votre interaction. Ce robot peut devenir heureux, calme ou même stressé si vous l’ignorez trop longtemps. Toutefois, contrairement à un vrai animal, vous ne verrez pas de signes de tristesse visibles. Ses émotions seront plutôt détectables via une application mobile dédiée, où vous pourrez suivre son état émotionnel en temps réel.

Un compagnon qui vous apaise grâce à des mouvements et sons réconfortants

Le Moflin est conçu pour être doux et câlin. Son corps est recouvert d’une fourrure synthétique qui rappelle celle d’un hamster ou d’un Tribble, créature emblématique de la série Star Trek. Lorsque vous le tenez, ses mouvements limités mais réalistes imitent le comportement d’un animal cherchant à se blottir contre vous. Il émet également des sons doux pour renforcer l’idée qu’il essaie de créer un lien avec vous.

Casio présente Moflin comme un outil de bien-être. En effet, de plus en plus de personnes se tournent vers des solutions technologiques pour gérer le stress quotidien. Moflin s’inscrit dans cette tendance, en offrant non seulement un compagnon « virtuel », mais également une présence rassurante qui peut vous aider à calmer votre anxiété.

Des options personnalisables et un service d’entretien

Disponible à la précommande pour environ 398 dollars US (59 400 ¥), Moflin existe en plusieurs coloris, incluant une fourrure grise et marron. Casio propose également un abonnement appelé « Club Moflin » pour 44 dollars US par an (6 600 ¥), qui inclut des services de nettoyage et de réparation, ainsi que la possibilité de remplacer la fourrure si besoin.

L’autonomie de Moflin est d’environ cinq heures avec une charge complète. Pour renforcer l’impression qu’il s’agit d’un véritable animal, Casio a intégré une station de recharge en forme de lit, où le robot semble dormir pendant qu’il se recharge.