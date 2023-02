Netflix propose 700 films et séries en audio spatial, mais que pour les abonnés Premium

Ce milieu de semaine est venu signer l’arrivée d’une nouvelle mitigée chez Netflix : la disponibilité de 700 films et séries en audio spatial. Bien que cette nouvelle soit bonne pour l’immersion des utilisateurs dans les divers contenus de la plateforme de streaming, elle est source d’un changement notable concernant l’accessibilité de cette fonctionnalité. En effet, l’audio spatial est maintenant réservé uniquement aux abonnés à l’offre Premium.

Netflix vient d’annoncer la disponibilité de 700 contenus (films et séries) prennant en charge l’audio spatial.

Dans un billet de blog, la plateforme mentionne notamment Stranger Things, The Watcher, Mercredi ou encore Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. Nous apprenons aussi que cela sera bientôt réalité pour You, Toi chez moi et vice versa, Luther : Soleil déchu et Tour de France.

Pour en profiter, il suffit simplement d’avoir deux enceintes stéréo, un smartphone ou encore une tablette. Pour rappel, la technologie AMBEO de Sennheiser est de la partie pour proposer l’audio spatial sur Netflix. Cela a été introduit en juillet 2022 sur tous les abonnements Netflix.

Malheureusement, l’élargissement de l’audio spatial à plus de contenus apporte une mauvaise nouvelle : seuls les abonnés Premium peuvent maintenant en profiter. Ainsi, la formule la plus chère à 17,99 euros par mois, permettant de profiter de la 4K HDR, est l’unique détentrice de cet avantage. Au passage, Netflix annonce que l’abonnement permet désormais à 6 utilisateurs de télécharger des contenus hors-ligne.

Pour découvrir les contenus en audio spatial disponibles sur Netflix, il suffit d’écrire « audio spatial » dans la barre de recherche ; ou de chercher l’icône du même nom à côté d’une série ou d’un film que vous allez regarder.

Dans le cas où vous n’avez jamais expérimenté cette technologie, cette vidéo produite par Netflix vous propose des extraits de 6 Underground et Stranger Things avec et sans audio spatial.

