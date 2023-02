Galaxy S23 Ultra : voici toutes les différences avec le Galaxy S22 Ultra !

Samsung vient d’annoncer le Galaxy S23 Ultra. À travers cette nouvelle génération, le constructeur apporte quelques changements notables par rapport au Galaxy S22 Ultra. Découvrez dans cet article l’ensemble des différences entre ces deux modèles premium !

Tous les ans, une nouvelle génération de smartphones haut de gamme arrive. Nous avons ainsi droit au Galaxy S23 Ultra, succédant au Galaxy S22 Ultra. Aux premiers abords, les deux modèles ont une apparence somme toute similaire. Cependant, plusieurs changements ont été introduits cette année sur le modèle premium de la firme sud-coréenne.

Commençons avec le design. Si on n’y prête pas trop attention, il est similaire entre les deux modèles. Si on y regarde de plus près, nous remarquons que les bords sont moins incurvés, offrant ainsi une meilleure prise en main. L’écran a aussi un avantage notable par rapport au Galaxy S22 Ultra : le tout nouveau verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Il est ainsi plus résistant aux chocs sur surfaces dures, mais aussi aux rayures.

Le deuxième changement notable est l’introduction du processeur Snapdragon 8 Gen 2 à la place de l’Exynos 2200 (en Europe notamment) et la Snapdragon 8 Gen 1 (aux États-Unis et en Chine) des S22, S22+ et S22 Ultra. Tous les marchés sont ainsi logés à la même école. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que la firme sud-coréenne a travaillé en collaboration avec Qualcomm pour proposer une puce optimisée pour les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Outre de meilleures performances, elle est aussi signe d’une efficience énergétique améliorée (et donc d’une plus grande autonomie).

La partie photo introduit plusieurs changements notables. En effet, le Galaxy S23 Ultra a une nouvelle caméra frontale de 12 Mpx (contre 40 Mpx sur le Galaxy S22 Ultra). D’ailleurs, tous les S23 ont ce même capteur. Samsung assure au passage une qualité similaire à la génération précédente, mais surtout une mise au point plus efficace.

Nous avons ensuite l’ajout d’un capteur principal grand-angle de 200 Mpx à l’arrière : le Samsung ISOCELL HP2. Ce dernier vient ainsi remplacer le traditionnel capteur 108 Mpx. Nous avons ainsi beaucoup plus de détails sur les clichés du Galaxy S23 Ultra. À noter, l’entreprise promet de meilleures photos en basse lumière, un mode astrophotographie plus avancé, une stabilisation de l’image améliorée et la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde. Pour finir sur la partie photo, sachez que tous les autres capteurs embarquent maintenant la technologie d’autofocus Dual Pixel.

Petit point à noter, le Galaxy S23 Ultra n’est décliné qu’en version 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage interne. La version 128 Go n’est donc plus de la partie. Pour finir, nous allons parler prix. Une hausse tarifaire est de la partie : 1 419 euros pour la version 8/256 Go (+160 euros par rapport au S22 Ultra) ; 1 599 euros (+140 euros) en 12/512 Go ; et 1 839 euros en 12 Go/1 To (+180 euros).

Pour rappel, les précommandes sont ouvertes pour les Galaxy S23. La date de sortie est le 17 février 2023.