Nothing Ear (2) : voici le design et les nouveautés des prochains écouteurs Nothing

Nothing devrait prochainement annoncer un nouveau produit. La marque s’apprêterait en effet à lancer les Nothing Ear (2). En attendant des informations officielles, une récente fuite est venue dévoiler le design de ses nouveaux intra-auriculaires (assez similaire à la première génération) ainsi que quelques nouveautés, notamment du côté de la réduction de bruit et du Bluetooth.

Récemment, Nothing a précisé l’arrivée d’un deuxième smartphone en 2023, plus premium que le Phone (1). Avant cela, il semblerait qu’un nouveau produit audio soit en cours de préparation chez la marque, plus précisément une paire d’écouteurs succédant aux Ear (1).

Aux dernières nouvelles, une rumeur datant d’octobre 2022 mentionnait un lancement à venir des Nothing Ear (2). Nous n’avons cependant rien vu arriver jusque-là. Depuis, la marque s’est d’ailleurs positionnée au sur des écouteurs open-fit avec les Ear (Stick).

Bonne nouvelle, OnLeaks est de retour en remettant une pièce dans la machine des rumeurs. En effet, le célèbre leaker a partagé en partenariat avec le site SmartPrix des rendus 3D des Nothing Ear (2). Nous découvrons ainsi des écouteurs sensiblement similaires au niveau du design.

Quelques modifications sont tout de même à noter avec les Nothing Ear (2) par rapport à la première génération : un microphone pour la réduction de bruit déplacé de l’arrière des écouteurs au haut de la tige ; et quelques changements au niveau des composants internes. Le boitier a aussi partiellement changé avec l’introduction d’une charnière plus épaisse et d’une texture lisse à l’intérieur.

OnLeaks est tout de même allé plus loin que le design. L’informateur a en effet dévoilé quelques nouveautés notables sur cette seconde génération. Pour commencer, nous apprenons que les Nothing Ear (2) disposeront d’une réduction de bruit personnalisée. Il sera ainsi possible de la régler en fonction de ses préférences. Un mode transparence devrait aussi être de la partie.

Les Nothing Ear (2) disposeraient ensuite d’un atout de taille : le Bluetooth Multipoint, soit le fait de pouvoir se connecter à deux appareils en même temps et permettre aux utilisateurs de passer de l’un à l’autre en un clin d’œil. Pour finir, un système d’égalisation avancée serait prévu pour cette paire d’écouteurs.

